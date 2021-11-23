Мастерство плюс качество

На базе центра специализированного ремонта «Маяк-авто», расположенного в Демском районе столицы, прошли соревнования на звание «Лучшего установщика газобаллонного оборудования».

– Конкурс «Лучший автосервис столицы» был организован давно, но несколько лет назад возникла идея проводить его как состязания профессионального мастерства. Сначала определяли лучшего шиномонтажника, автомойщика, колориста, кузовщика – сейчас уже восемь номинаций. Для нас как для принимающей стороны этот конкурс имеет большое значение, потому что сегодня наш центр стал не только местом соревнований, но и площадкой, где лучшие автомеханики могли поделиться секретом мастерства, - говорит управляющий ООО «Маяк-авто» Максим Зайцев.

Организаторы конкурса – администрация города и Ассоциация автосервисов Уфы. Ежегодно в нем принимают участие более трехсот работников автосервисов со всей республики.

А сегодня 10 автомехаников показали теоретические знания особенностей конструкции и эксплуатации газового баллона, после чего продемонстрировали практические навыки по обслуживанию и настройке электронных блоков газовых систем питания.

Если раньше в конкурсе учавствовали в основном уфимцы, то в этом году заявились участники и из других городов. Например, Александр Назаров приехал из Нефтекамска. В этой сфере трудится более десяти лет, но, когда получил приглашение на участие, немного засомневался.

– Казалось бы, делаем работу каждый день, но все же свои нюансы есть. Например, несмотря на то, что до этого мне приходилось делать диагностику оборудования, сейчас программа отличается. Также до этого не приходилось иметь дело с метаном. Все параметры сверил: уровень впрыска, давление, температуру. Проверяю, готова ли система к калибровке. Если да, то остается только запустить двигатель, – говорит он.

Оценивают мастерство конкурсантов приглашенные члены жюри. Для объективности они не привозят своих участников и даже не знают имен и каких-либо данных тех, кто находится «на экзамене». Алексей Иванов приехал из Оренбурга. У него уже есть опыт наставничества в других городах, но признается, что в Оренбурге нет ничего подобного.

– Задача перед участниками одинаковая – полностью настроить машину и запустить ее. Чтобы проверить квалификацию сотрудника, организаторы перепутали подачу по цилиндрам, установили форсунки другого типа, датчик температуры редуктора тоже не соответствует реальным показаниям, – говорит он, записывая что-то в листе оценок.

…Молодой человек, за которым он следит – Алексей Хайдуков. По словам контролирующего, для человека, который впервые работает с метаном, справляется неплохо. Правда, в начале немного растерялся, но потом наверстал упущенное. Здесь важна не скорость, а качество: если второпях неплотно закрутить или наоборот, перетянуть соединения, тот, кто поедет на автомобиле, подвергнется большой опасности.

– Люди порой относятся к профессии механика пренебрежительно, но от нашей работы зависит «здоровье» авто, а значит, и его владельца, – говорит конкурсант.

Цель конкурса – повышение качества обслуживания транспорта и уровня мастерства в сфере технического обслуживания, демонстрация профессиональных и личностных качеств участников, и популяризация рабочих профессий среди молодежи.

Айлина АРСЛАНОВА.

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