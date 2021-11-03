Для прогулок, игр и улыбок

В районе состоялось долгожданное событие – открытие нового сквера вблизи домов по улице Степана Злобина, 22/1а и 22/1б. Местных жителей поздравили депутат Госсобрания - Курултая РБ Салават Хусаинов и глава районной администрации Рустем Рахматуллин.

Обустройство зеленого уголка стало возможным благодаря участию в проекте «Реальные дела». Еще совсем недавно на этом месте был обычный пустырь, и жители сами вышли с инициативой о сквере.

- Поблизости плотная жилая застройка, много высоток, но при этом нет ни парка, ни зоны отдыха, где можно прогуляться или посидеть в тени деревьев, - говорили уфимцы. И на встрече с депутатом Салаватом Хусаиновым активисты 15-ти близлежащих многоэтажек озвучили свою идею. И тогда было принято решение облагородить территорию.

И летом закипела работа, активную помощь оказали управляющие компании Советского района, муниципальные службы. Вскоре здесь появились более 500 кв. метров пешеходных дорожек, скамейки, современное освещение, в том числе декоративные светильники. Сразу привлекает внимание необычная детская площадка.

- Еще на этапе планирования решили отказаться от стандартного игрового комплекса: таковых немало в шаговой доступности на Злобина, на Губайдуллина, 11. И задумали вот такую зону с резиновым покрытием на 150 кв. метров. Здесь разместили и тематические лабиринты, оборудование для так называемых напольных игр. А зимой будет заливаться каток. Таким образом, площадка будет активно эксплуатироваться круглогодично, - поясняет председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Венер Курбанов.

Кстати, в школе №110, что находится поблизости, с радостью восприняли новость о катке, педагоги намерены обучать учеников уверенно кататься на коньках.

Но самое главное - удалось сохранить и «вписать» в новый сквер местную достопримечательность - памятник мирному времени, установленный в начале 90-х годов.

- К сожалению, не знаем, кто был инициатором, почему выбрано это место. На обелиске высечен отрывок из стихотворения Алексея Суркова «Песня сердца», - рассказывают местные жители

Фундамент памятника оказался очень надежным и хорошо сохранился, поэтому рабочие лишь привели в порядок его внешний вид. Теперь к обелиску ведет центральная аллея, а весной появится цветник.

Осенью жители окрестных домов и работники муниципальных служб провели здесь два масштабных субботника и экологические акции, во время которых высадили деревья и сотни кустарников.

Общественное пространство оснащено видеонаблюдением с выходом в систему «Безопасный город». Сквер, безусловно, станет местом притяжения жителей окрестных многоэтажек по улицам Менделеева, Степана Злобина, Губайдуллина, Обской. Территория уникальна тем, что она организована как зона отдыха и для пожилых, и для мам с колясками, и для детей.

- Мы очень довольны, что вспомнили и о нашем мирокрайоне. Здесь проживает очень много людей в возрасте, которые не всегда могут выехать в парк на прогулку. Спасибо всем причастным, будем стараться сохранить всю эту красоту, - местные пенсионеры очень просили донести со страниц газеты об их благодарности.

Альфия ИБРАГИМОВА.