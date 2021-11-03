Дружные соседи, лидер – управдом

Городская комиссия закончила осмотр домов, которые принимают участие в конкурсе «Лучший совет МКД». Наш район представляли активисты дома № 36/5 по улице Левитана. Эксперты оценили состояние дома и уровень управления.

– Одной в этом деле не справиться, вести хозяйство помогают жители. Мы вместе с соседями дружно ухаживаем за клумбами, следим за чистотой в подъездах, а также принимаем участие в субботниках, сажаем во дворе растения, устраиваем праздники, – говорит активистка Рита Гильметбаянова.

Она является председателем многоквартирного дома несколько лет. С детства была лидером и никогда не боялась брать на себя ответственность в любых начинаниях: организовывала спортивные состязания, творческие мероприятия, встречи по интересам и субботники. В школе была комсоргом класса, в колледже – старостой группы. Окончила строительное училище.

Рита Гильметбаяновна принимала участие в строительстве таких объектов города, как Центральный рынок, Пенсионный фонд, театр «Нур», больницы, детские сады, школы. Свой дом она тоже построила, работая на башенном кране. И не только свой дом, но и весь свой микрорайон по улице Левитана 36, 36/1, 38, 38/3, Правды 39/1/2.

– Весной было дело, поднимаюсь я на свою высотку и окидываю город взглядом – и вся Уфа как на ладони: дома – спичечные коробки, автомобили – словно муравьи. Зеленые массивы Демы местами пестрят белыми крапинками – цветущими яблонями, черемухой, а сбоку огибает одноименная река… Эх, жаль, тогда не было телефонов с фотоаппаратами: запечатлеть бы эту красоту! – делится крановщик.

Помимо поддержки чистоты и организации дворовых мероприятий, Рита Гильметбаяновна контролирует ведение отчетной документации по дому. С документами, выписками, счетами может ознакомиться любой житель, а чтобы был порядок, все подшито в папки.

Она человек открытый, дружелюбный, тесно общается, советуется с победителями других лет и председателями МКД.

– Сейчас молодежь стала такой активной, порой диву даюсь, когда только успевают отдыхать! Но мы тоже не лыком шиты и можем еще дать фору, – шутит она.

На самом деле она считает, что каждый участник достоин победы и наград, потому что вести хозяйство многоквартирного дома – дело непростое, кропотливое и занимает большое количество времени.

Айлина АРСЛАНОВА.

Корзинка

– Осмотрели дом, поговорили с председателем, активными жителями и признательны, что демчане очень бережно относятся к общедомовому имуществу, доброжелательны друг к другу, принимают активное участие в жизни двора, – прокомментировал председатель совета общественного контроля в сфере ЖКХ города Рим Булатов.