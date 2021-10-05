Ничто не заменит слова учителя

147-я ничем не отличается от обычных уфимских школ, разве что тем, что стала своего рода объединяющей силой жителей Нагаево. На общешкольных собраниях поднимаются вопросы не только успеваемости, но и благоустройства: ведь где-то ребятам приходится идти по темному участку улицы, где-то необходим тротуар. Сюда чаще всего приходят выпускники, особенно в первые годы после окончания школы.

Педагоги тоже очень трепетно относятся друг к другу. Навещают одиноких пожилых людей, в том числе и своих коллег, отдавших десятилетия добросовестного труда школе. И не просто придут с испеченным пирогом, посидят за душевным разговором, но и помогут прибраться в квартире, принесут лекарства или продукты. Среди педагогов много молодых, с которыми дети на одной волне.

- Но все-таки будет не хватать опытных учителей, они, как и директор Наталья Михайловна Силина, проявляли к нам особую заботу, - признался выпускник Дмитрий Дудинов. - Несмотря на то, что Нагаево – не центр столицы, у нас очень профессиональный педколлектив.

Жанна Викторовна Топаева преподает русский язык и литературу. Окончила Стерлитамакский пединститут. И если вначале были сомнения, то на 4-м курсе на практике окончательно поняла, что педагогика – ее призвание. Когда с волнением первый раз вошла в класс, семиклассники ее поддержали. Сейчас много различных технических средств, позволяющих усвоить материал, но, считает она, ничто не заменит живого слова учителя. Поэтому на уроках она старается больше рассказывать, читает стихи. Старается, чтобы ученики владели словом, умели правильно и логически выстроить речь. Считает, что мы все-таки в ответе за подрастающее поколение. Среди школьников встречаются разные дети, и к каждому нужен подход. Нельзя ущемлять ученика, надо сделать так, чтобы он поверил в себя и проявил свои лучшие качества.

Совсем недавно ребята радовались встрече друг с другом и учителями, но опять старшеклассники ушли на самоизоляцию. Что, конечно, накладывает отпечаток и на учебный процесс. Но уже есть опыт, педагоги применяют новые наработки.

- Настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до ученика и вместе с ним совершить восхождение. Он должен не просто знать в совершенстве свой предмет, но и подходить к работе творчески, - считает она.

Ирина ШИПУНОВА.