Будет жарко и в морозы

«Зима спросит строго» - сейчас эта фраза актуальна: кому хочется в 30-градусный мороз остаться без тепла? Для этого подрядные компании и ресурсоснабжающие организации заблаговременно готовят отопительную систему. Уже в эту среду по батареям пойдет тепло. Готова ли Дема к зиме, нам рассказал заместитель директора УЖХ района Андрей Ермолаев.

– Ежегодно мы одними из первых сдаем паспорт готовности, не стало исключением и это лето. На сегодняшний день ремонт завершен и произведена опрессовка 155 домов, завезен песок, подготовлена техника. Также выполнили замену кровли в 10 домах. На Грозненской, 71/1 заменена мягкая кровля общей площадью 1800 кв.метров, теперь он надежно защищен от протечек современным покрытием из техноэласта. На кровле по Центральной, 22 а полностью заменили стропила, обрешетки и покрыли профнастилом. Один дом ждет обновления крыши. Систему водоснабжения и отведения обновили в семи домах. Еще в двух работа предстоит. Работы продолжатся до конца текущего года. По ул. Магистральной, 20 заменены системы водоснабжения и водоотведения.

– Погода внесла коррективы?

– Безусловно, в жару на кровле с горячим битумом работать было сложно. Приступали к заданию рано утром и продолжали поздно вечером. Труд кровельщика нелегок: приходится ремонтировать и мягкие, плоские и шиферные. Есть очень крутые, в таких домах приходится пользоваться автовышкой, для подачи материалов.

– Чем крышу кроете?

– Материалы разные. Скажем, для мягкой крыши подходит прочный, экологичный материал типа рубероида, он намного качественнее, срок службы – до 15 лет. Для остальных используется шифер, при капитальном ремонте – профнастил. К слову сказать, чтобы полностью поменять крышу в многоквартирном доме, уходит не меньше месяца.

– Как выявляются проблемные места в тепловом обеспечении дома?

– Для того и проводится опрессовка. Если объект ее не выдерживает, то дом полностью проверяется на герметичность. Заменяем задвижки, вентили, случается, и отопительные приборы. Обычно испытаний не выдерживают старые пластинчатые батареи.

– Какие можете посоветовать?

– Все еще не сняты с производства чугунные батареи – они долго нагреваются, но и долго не теряют тепла. Также – биметаллические. А вот алюминий незаменим в авиации, но не в теплоснабжении.

– Чем запомнился отопительный сезон?

– Оборудование работало в штатном режиме. При выявлении каких-либо неисправностей котельного оборудования или порывов на тепловых сетях они в оперативном режиме устранялись мобильными ремонтными бригадами. Крупных аварий не было, но один день запомнился.

Было первое воскресенье марта. Произошло повреждение на трубопроводе теплосети и была отключена котельная. Хотя место утечки определили быстро, четыре дома остались без отопления. Жители тут же начали писать обращения на официальной странице главы района с вопросами и он сам выехал на место аварии. Рабочие трудились в течение всего дня, но тепло запустить удалось только около шести вечера.

Возникали некоторые проблемы с качеством топлива, но они решались в кратчайшие сроки. Было несколько жалоб, связанных с несовершенной подготовкой жилищного фонда, ответственными за который являются управляющие компании. Мы взяли это на заметку и постарались, чтобы подобного не было в новом сезоне.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.

Подпись к фото: Капитальный ремонт сетей центрального отопления и горячего водоснабжения во дворе по улице Мусоргского, 21.