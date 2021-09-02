Лекарство от старости

По адресу Б. Хмельницкого, 68/1 (на базе бывшего отделения социального обслуживания) открылся дневной полустационар для пожилых людей и инвалидов.

- Количество пенсионеров, страдающих деменцией и когнитивными нарушениями, к сожалению, растет год от года, - говорит заведующая отделением Альфия Хазипова. – И только Творческая деятельность, физические упражнения, занятия с психологом могут замедлить процесс.

- Как отличить деменцию от простой забывчивости?

- У большинства пожилых людей с возрастом происходит снижение когнитивных функций – страдают память, внимание. Это может быть и в пределах нормы, но и уже проявлением деменции. Главное ее отличие «просто от старости» в том, что деменция нарушает повседневное функционирование человека. То есть, если ваш близкий что-то часто переспрашивает и забывает фамилии артистов, то, скорее всего, это просто возрастные изменения. Но если человек что-то умел, а потом вдруг разучился, например, стал забывать, как пользоваться стиральной машиной, телефоном или компьютером, это тревожный признак.

В стационаре созданы условия для каждого, обратившегося в отделение и признанного нуждающимся в социальном обслуживании. Пожилые люди могут играть в настольные игры, заниматься рукоделием, скандинавской ходьбой. Проводятся занятия в гимнастическом и тренажерном залах. Хороший эффект дает арт-терапия, когда изобразительное творчество воздействует на психоэмоциональное состояние человека.

- Очень полезен когнитивный тренинг, или «зарядка» для мозга: упражнения на развитие памяти, внимания, мышления (ребусы, шарады, загадки, пазлы), результативен так называемый умный фитнес: упражнения и занятия на развитие межполушарного взаимодействия (занятия по координации работы рук и глаз, релаксации и снятия напряжения рук), - рассказала психолог стационара Регина Диярова.

Работа отделения выстроена таким образом, чтобы люди смогли преодолеть одиночество, а их жизнь наполнилась бы новыми впечатлениями, знаниями, умениями, расширился круг общения.

Здесь открыт пункт проката технических средств реабилитации. Специалисты подбирают и обучают их правильному.

Саша БЕЛОВА.

КОРЗИНКА

Стационар открыт при Республиканском геронтологическом центре «Именлек». Здесь можно пройти 18-дневный курс пребывания. Одновременно отделение может принимать около 30 человек. Основное условие - признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной форме.

Услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или равен ей.