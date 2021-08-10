Экватор вакцинирования

Пожары, строительство железнодорожного кольца вокруг Уфы, внедрение «Платформы обратной связи» - эти и другие вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики под руководством главы Башкортостана Радия Хабирова.

Про пожары

В последние несколько дней осложнилась ситуация с пожарами. Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов сообщил, что 4 августа одномоментно возникли три очага, сейчас они локализованы. На борьбу со стихией вышли сотрудники Госкомитета по ЧС, Минлесхоза, МЧС и более 2 тысяч волонтеров, задействована тяжелая техника, большую поддержку оказала аэромобильная группировка МЧС РФ. Ситуация оценивается как стабильная, однако из-за жаркой погоды угроза сохраняется.

Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров добавил, что сейчас специалисты помогают тушить пожары на соседних территориях, проводится опашка, прокладка минерализованных полос, тушение с помощью противопожарных ранцев, встречный пал, ведется авиамониторинг.

- Судя по метеосводкам, нам предстоят непростые дни, пожароопасный период все удлиняется и удлиняется, - подвел итог Радий Хабиров, поблагодарив всех за спасение лесов.

В свою очередь начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отметила, что сборы денег на тушение пожаров - дело рук мошенников. Средства выделяет государство. Если вы хотите помочь, обратитесь в республиканский волонтерский штаб, к директору Ильшату Биккулову по телефону 8 (927)300-35-81 или и штаб, развернутый на территории Хайбуллинского района – 8 (999)130-27-07, Ильнур Мамбетов. Волонтеров обеспечивают инструментами, спецодеждой и питанием.

Про вакцинацию

В Башкирии план по вакцинированию перешел экватор: первым компонентом привиты 1 002 869 жителей республики, вторым – 782 354 человека. Регион получил более 1, 168 млн отечественных вакцин. На днях прибыли 17 тысяч доз вакцины Спутник Лайт. Работает 208 пунктов вакцинации. Министр здравоохранения Максим Забелин доложил, что в госпиталях осталось 12% свободных коек, на амбулаторном лечении находится 2888 человек, в стационаре — 654, из них семеро на ИВЛ.

Про дороги

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев доложил о преспективах крупного проекта «Уфимское железнодорожное кольцо», разработкой которого занимаются власти республики и «РЖД», и продемонстрировал его карту. Социально-экономический эффект от его реализации составит 288 млрд рублей. Планируется строительство вторых сплошных путей на участке Дема-Иглино и ветки до уфимского аэропорта, кольцевое движение пригородных поездов вокруг Уфы, обновление подвижного состава, остановочных пунктов и станций.

Заместитель главы Куйбышевской железной дороги Дмитрий Новиков продолжил доклад, сообщив, что в республике закроют 9 ж/д переездов, на их месте построят автомобильные путепроводы. На Нагаевском шоссе работы уже начались. Этот переезд признан аварийно опасным, так как ежесуточный трафик здесь составляет около 30 тысяч автомобилей.

Про обращения

Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин сообщил о ходе внедрения «Платформы обратной связи». Функционал программы позволяет направлять обращения в государственные и муниципальные органы, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. По статистике граждане направили уже более 73 тысяч обращений. Разработано также мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», где можно отслеживать статус заявлений и получать отчет по выполнению задач.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.

Фото Ильшата Казакулова.