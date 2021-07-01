Бороться, искать, найти и… сфотографировать

22 июля прошел городской квест, организованный группой «Интеллум». 16 команд разгадали загадки, в которых зашифрованы известные места и укромные уголки Уфы, составили маршрут и прошли по нему, сделав фотоснимки и попутно узнавая о родном городе занимательные факты.



Маршрут проходил по территориям трех районов: Советского, Ленинского и Кировского. Организаторы предупредили: нужна удобная обувь. Командам разрешалось неограниченно пользоваться гаджетами, но под запрет попали все средства передвижения, за исключением детских и инвалидных колясок.

Одна из первых точек и самое легкое задание — скульптурная композиция «Трибуна» перед «Уфа-Ареной», а чтобы найти очередной пункт маршрута, нужно было вспомнить, что в филармонии им. Х. Ахметова ранее располагалась синагога. Деревянное здание уничтожило пламя, вновь отстроенное же каменное (ныне - фойе Большого зала) стало еврейским центром Уфы - штетлом. По некоторым данным, в строительстве принимали участие зодчие из Италии.

Далее по плану - банк «Уралсиб», на техническом выступе которого уже более 16 лет выводят свое потомство сапсаны. Периодически за жизнью птиц можно наблюдать онлайн: на высоте 25 этажа в середине апреля происходит кладка яиц и через 36-39 дней вылупляются птенцы, а отснятые видеоматериалы сохраняются для изучения орнитологами.

Ещё одно фото – на здании загса Ленинского района, установлена мемориальная табличка, которая гласит, что в его стенах проживал Сергей Довлатов. Немногие знают, что писатель родился в Уфе, упоминание об этом есть в его повести «Ремесло».

В число заданий входили также относительно новые либо неизвестные широкой общественности места. Одна из недавно появившихся на карте Уфы достопримечательностей - Музей полярников имени Валериана Альбанова, самый большой экспонат которого – адмиралтейский якорь XIX века, до 1947 года функционировавший на крейсере «Амурец». На фоне массивного «бывшего в употреблении» арт-объекта и требовалось сделать творческое фото.

Тактильная площадка в парке имени Ивана Якутова со специальной стеной для слабовидящих детей, «арт-квадратный» мальчик-кураист, портрет Михаила Боярского неподалеку от первой столичной девятиэтажки, «звездная» арка искусств с портретами уфимских музыкантов, очаровательное граффити со стихами Рами Гарипова между домами Пушкина, 67 и 69, казармы внутренней стражи на углу Гоголя и Кирова, построенные по личному распоряжению императора Александра I — эти и многие другие точки расшифровали и сфотографировали участники квеста, самому младшему из которых было 5 лет.

Многие впервые узнали о существовании в столице памятника клещу, который задумывался как социальный эксперимент по проверке добропорядочности граждан, ведь фигурка высотой около 5 сантиметров отлита из серебра 925 пробы. Впрочем, клещ Валера находится под присмотром камеры и отлично справляется со своей маленькой задачей - служить напоминанием о прививке от энцефалита.

- Для меня стала открытием стена с граффити, посвящёнными российскому кино, и тот факт, что в Уфе сохранились казармы, построенные по указу самого императора Александра I. Квест заставил внимательнее присмотреться к нашему городу, - делится впечатлениями капитан команды «Фломастеры» Анастасия.

Итог мероприятия: 2,5 часа непрерывной двигательной и мыслительной активности, 15 тысяч шагов, 10 километров пути, полсотни фотографий и безграничное количество открытий и впечатлений.



Наиля Галямова.