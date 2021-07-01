Сертификат в помощь

Второй год в районе реализуется республиканский проект «Сертификат дошкольника», который дает право детям от 2-х месяцев до 3-х лет посещать частный детский сад по стоимости муниципального. Что дает сертификат, как им воспользоваться, мы поговорили с главным специалистом отдела образования района Екатериной Вагиной.

– Кто может претендовать на его использование и что нужно сделать, чтобы получить возможность посещать частный детский сад по льготной цене?

– Любая мама может обратиться в отдел образования, с оригиналами документов для оформления заявления на получение сертификата. При этом ребенок должен находиться в электронной очереди, потому что процедура аналогична направлению в государственные дошкольные учреждения: дети электронно направляются в тот или иной садик.

Важно, что, получая путевку с сертификатом, дети не выпадают из основной очереди. Более того, воспитанник может продолжить посещение образовательного учреждения до конца августа, даже если в июне получил основную путевку. Такие примеры в этом году у нас уже есть.

– Много ли желающих воспользоваться сертификатом и как вы их распределяете?

– Программа работает только второй год. В прошлом году, когда она стартовала, было много неясного. Женщины звонили, интересовались, но относились с подозрением, мол, как так за три тысячи можно посещать частный детский сад. Были даже такие случаи, когда записывали разговоры, чтобы потом, если вдруг выставим счет, могли предъявить аудиозаписи. К осени сарафанное радио сделало свое дело – количество желающих прибавилось. Сейчас на очереди в ясли стоят 72 ребенка. Будем распределять по принципу «ближе к дому» – зачем посылать из Серебряного ручья на «Уныш» в госсад, если рядом есть филиал «Теремка»?

– Как складывается цена?

– Питание в государственных садиках по республике обходится в 151 рубль, в Уфе – 126. Так как программа республиканская, то по сертификату родители каждый день платят 151. Это около трех тысяч в месяц. Остальные шесть тысяч выплачиваются из республиканского бюджета.

– Зачем детсадам подписываться на это? Известно, что средняя цена посещения частных детских садов по району варьируется от 13 до 15 тысяч, и без сертификата они могли бы заработать больше…

– Самое главное – господдержка. Благодаря тому, что они принимают участие в реализации сертификатов, могут принимать участие в получении грантов. Так, например, в прошлом учебном году в микрорайоне Яркий реализовывали всего 73 места, а в этом году получили дополнительно финансирование, соответственно, мест будет больше. Как следствие – возможность принять больше детей, то есть зарабатывать будут не ценой, а количеством. Но при этом в группах согласно СанПиНу всегда будет не более 13-15 детей,.

– Все ли детские сады могут участвовать в реализации сертификатов?

– В прошлом году главным условием для участия было наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, но сейчас это упразднили и, если образовательное учреждение прошло пожарный контроль и СанПиН, тогда можно сотрудничать с ними.

В районе всего 9 частных детских садов, из них 4 – лицензированных, мы активно ведем с ними сотрудничество. Было бы очень хорошо, если бы и остальные, открывая в районе свои учреждения, обращались к нам, ведь взаимовыручка всегда полезна.

– Сколько сертификатов реализовывали в прошлом году и сколько запланированы на этот? Что делаете, если остаются «лишние»?

– В прошлом году реализовали 275 сертификатов. В «Софи» 73 детей получили, а в этом будет 88. «Умничка» добавит 47 мест. Сейчас в очереди на получение сертификатов 72 воспитанника. Если не добавятся еще, то за счет оставшихся планируем разгрузить государственные детские сады.

Алина ГАРИПОВА.

Корзинка

В районе 5885 воспитанников посещают государственные детские сады. В этом году путевки получили 964. Всего в очереди 2993 ребенка, но старше трех лет среди них нет. Заработал детский сад № 252, куда путевки получили 263 человека, сейчас там в дежурных группах 78.