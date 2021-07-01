Строим город вместе

В Затоне прошло выездное заседание Ассоциации застройщиков Башкортостана, в котором приняли участие премьер-министр правительства республики Андрей Назаров и мэр Уфы Сергей Греков.

Представители власти, застройщики и банкиры в этот раз встретились в ЖК «Новалэнд». Новый комплекс показал генеральный директор компании «Специализированный застройщик инвестиционно-строительного комитета Уфы» Марат Васимов. Комфортный жилой уголок расположен в южной части микрорайона «Затон-Восточный», одного из крупнейших девелоперских проектов Башкортостана. Всего здесь будет построено 1,5 млн кв. м жилья, 9 школ, 12 детских садов, поликлиника, больница, планируется обустроить зону отдыха и спорта с пляжем, веревочным парком, яхт-клубом и ресторанами на воде, открыть музей флота.

– Объект полностью соответствует введенному нами новому подходу к городской застройке. Параллельно с многоквартирными домами будут построены детские сады и школы. Это наглядный пример того, как должен работать застройщик, – отметил на своей странице в социальных сетях Андрей Назаров.

Затем участников пригласили за круглый стол, где обсудили проблемы, которые беспокоят девелоперов. Как выяснилось, есть сложности с оформлением договоров по техническому присоединению сетей водоснабжения и водоотведения к централизованным системам. В результате затягиваются сроки сдачи домов. Это происходит из-за того, что каждому застройщику приходится самостоятельно разрабатывать тариф на техническое присоединение сетей и согласовывать с инстанциями. Чтобы ускорить процесс, договорились разработать единый тариф, который позволит работать по универсальным правилам.

А еще возникают трудности при оформлении сетей водоснабжения и отведения в государственную собственность. Раньше, когда «Уфаводоканал» принадлежал муниципалитету, застройщик напрямую передавал их органам местного самоуправления. Сейчас же, закон запрещает так делать: сети остаются ни за кем не закрепленными и в случае аварии первым делом страдают жильцы.

«Чтобы этого не допустить, разработаем новый механизм передачи сетей. Займется вопросом межведомственная комиссия, которую мы договорились создать. Войдут в нее представители администрации Уфы, Министерства земельных и имущественных отношений, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, «Уфаводоканала» и Госкомитета по тарифам. Они должны изучить опыт других регионов и разработать алгоритм, который был бы удобным для всех участников процесса», – пояснил Андрей Геннадьевич.

Также в рамках встречи обсудили новый регламент градостроительной деятельности. Пообщались на тему комплексной застройки Уфы.

О приоритетах пространственного развития, которые сейчас вырабатывает город совместно с республикой, рассказала заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Ольга Сарапулова.

Современная стратегия жилищной политики направлена на развитие застроенных территорий за счет сноса ветхого аварийного жилья, преобразования кварталов, занятых усадебной застройкой, пустующих промзон. Все перспективные проекты рассматриваются комплексно, с учетом транспортной и социальной инфраструктуры. Также в приоритете – развитие социального жилья в Деме и Затоне. Ранее расширение этих районов сдерживали инженерные ограничения. В прошлом году, благодаря включению Уфы в федеральную программу «Стимул», позволяющей привлечь средства на обустройство сооружений жизнеобеспечения, возможности появились. Прорабатывается перспектива строительства школ при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ. И еще одно важное направление – это управление индивидуальным жилищным строительством.

– Пока ассоциация до этого не добралась. Но думаю, что скоро вопрос коснется, поскольку на город ложится большая нагрузка по развитию социальной и транспортной инфраструктуры. Нам важно планировать распределение бюджетных ресурсов на поддержание и развитие удаленных от города территорий, – сказала Ольга Владимировна.

Члены Ассоциации застройщиков Башкортостана встречаются ежемесячно. Следующее заседание намечено на конец июля.

Корзинка: Ассоциация застройщиков Башкортостана создана в марте этого года по инициативе девелоперов. Сегодня в нее входят 24 компании, на долю которых приходится более 70% возводимого в регионе жилья.

Мария НИКОЛАЕВА.