«Южный» в формате 3D

- Говорят, что в августе парк «Южный» откроется. Вот радость-то! – восклицает жительница одноименного микрорайона Гульсина Давлетшина. – Детишки уже освоили возведенные части сквера.

Огромная площадка меж многоэтажек с конструкциями будущего амфитеатра и фонтана, но уже застеленная узорной плиткой в стиле 3D, – таким предстало будущее место отдыха.

По краям – горы аккуратно уложенного строительного материала, спецтехника. Возведение началось в 2019 году с планировки на месте заброшенных садов и пустыря. Тогда завезли чернозем, посадили деревья, проложили сети водоснабжения и ливневой канализации, провели благоустроительные работы с устройством парковочных мест.

В прошлом году завершился первый этап, и, по словам заместителя директора компании «Потенциал» Эдуарда Остапчука, на тот момент согласно проекту сделано около половины объема работ.

- Обустроили павильон, сцену, фонтан, туалетный модуль. Проложены все инженерные коммуникации, выполнены контуры всех оснований дорожек, залито бетонное основание. Ведется укладка плитки, монтаж системы водоотведения ливневой канализации, облицовка фонтана гранитом местного производства. Сам фонтан уже готов, - сообщил он.

Между тем парк площадью в 2 гектара, расположенный между улицами Софьи Перовской и Зайнаб Биишевой, должен стать аналогом московского «Зарядья» и скверов Казани и Санкт-Петербурга. Проектировщиками выступили Институт развития городов и архитектурное бюро «КБ-11», сдача объекта запланирована осенью.

По их идее Южный парк будет отличаться от всех остальных общественных пространств трехъярусностью из-за горного ландшафта. Каждая зона предложит свой вид отдыха. В центральной вокруг фонтана установят скамейки, откроют концертную сцену, игровой и выставочный комплексы, кофейню. Активная площадка пригласит любителей стритбола, воркаута. По периметру расположат беговую и пешеходные дорожки с мягким покрытием. Интересная деталь – дорожки парка настилаются не только крупноформатной брусчаткой, но и деревянными настилами, щепой.

Проектом также запланирована смотровая площадка с видом на закаты и пойму реки Белой. Центральным местом притяжения должна стать конструкция из дерева в виде головы оленя – многофункциональная детская площадка. Вот она и вызвала ожесточенные споры местных жителей на общественных слушаниях. Как сообщают общественники, генеральный подрядчик решил вместо нее поставить типовую, а видовую зону для прогулок заменить хоккейной коробкой.

- За время разработки проект менялся 8 раз - то обнаружились ошибки на съемке, то менялись техусловия, вносились предложения по размещению сцены и небольшого фонтана. На одной из встреч школьники рассказали нам, что тоскуют по природе - так родилась идея организации уникальной детской площадки из природных материалов, - отметила тогда в соцсетях заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ольга Сарапулова.

При проектировании постарались учесть все интересы жителей микрорайона. Например, были внесены изменения по замене малых архитектурных форм на детской площадке.

Зиля БАДРИЕВА.