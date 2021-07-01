Перспективы рабочих рук

Сварщики, строители, механики: рынок труда остро нуждается в рабочих руках. Центры переподготовки заявляют о буме самых разных специальностей, а промышленность – о дефиците профессионалов за станками, в том числе и с программным управлением.

Александр Батов – слесарь механосборочных работ ПАО «ОДК-УМПО», Отличник качества объединения. Отвечает за качественное изготовление более 60 видов деталей. На предприятии трудится 29 лет. Пришел из армии и прямиком в цех.

- До службы был резьбонарезчиком, а затем ушел в слесари. Всю жизнь любил возиться с железом. Начинали вдвоем с Евгением Беляевым, с которым работаем вместе и по сей день. С тех пор объемы только росли и сегодня в коллективе нашего участка шесть человек.

Не скрою, были в свое время мысли о поступлении в вуз. Но все не находилось времени, да и семью нужно было содержать. Сейчас о том, что нет «высшего», не жалею. Зарплата у меня выше средней по региону. А от предприятия можно съездить на базу отдыха на Павловке, - рассказывает слесарь.

Карьерные перспективы слесаря механосборочных работ в основном заключаются в повышении квалификационного разряда, что влечет за собой возможность выполнения более сложных работ с увеличением заработной платы. У Александра Владимировича 6 разряд. С 4 по 6-й дают опытным профессионалам, имеющим большой стаж. 2–3-й присваивается выпускникам ссузов. В первое время им поручают работу, не требующую опыта и высокой точности. А вот 7 разряд - «высший пилотаж». Такие мастера нарасхват, поскольку имеют право выполнять наиболее сложные виды работ. Чтобы получить более высокий разряд, необходимо работать по специальности, набирая стаж, проходить повышение квалификации и сдавать экзамен. Что касается личных качеств, то среди них можно выделить собранность, внимательность и аккуратность.

- В последние годы наплыв молодежи увеличился. Приходят и остаются надолго. Как пример – моя семья. Мама всю жизнь проработала в УМПО кладовщицей, жена – контролером. Если говорить о перспективах, то при условии ритмичности загрузки машиностроительной отрасли слесари механосборки будут оставаться востребованными, хотя со временем все большее количество операций станут производиться в автоматическом режиме, - резюмировал Александр Батов.



Мария АПКАРИМОВА.

Фото пресс-службы ПАО «ОДК-УМПО».

Корзинка

В регионе число специалистов с дипломом «инспектор по кадрам» превышает реальный спрос в 24 раза, «бухгалтер» − в 6, «экономист» − в 4, «юрист» − в 3,5. Зато спрос на арматурщиков превышает предложение в 50 раз, сварщиков – в 24, фрезеровщиков – в 19, бетонщиков – в 18. Есть дефицит монтажников, каменщиков, швей, плотников, инженеров-конструкторов.

ОДК-УМПО в настоящее время тоже нуждается в высококвалифицированных рабочих кадрах и приглашает на работу токарей, слесарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков и операторов станков с ПУ 5-6 разрядов, а также контролеров.