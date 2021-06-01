Лишенные детства

Первые 10 орджоникидзевцев получили удостоверения «Детей войны».

Ляйле Насибулловне Гималетдиновой было 13, когда началась Великая Отечественная война. На фронт ушел ее старший брат Ахмет-Закир, 15-летняя Марьям пошла работать на текстильную фабрику, еще два брата ковали Победу на моторном заводе.

- Мама устроилась вулканизатором, на тяжелую мужскую работу, - вспоминает Ляйля Насибулловна. – Я, самая младшая из пятерых детей, помогала по хозяйству. Жили мы в частном доме возле нынешнего памятника Салавату Юлаеву. Нас спасал огород: сажали картошку и овощи. Кроме того держали кур, гусей, коз. Как только началась война, все полки в магазинах опустели. Мама, понимая, что нам придется тяжело, отправилась в деревню к родственникам за продуктами.

Ляйле каждый день по нескольку раз приходилось таскать воду с колонки, которая находилась довольно далеко. 13-летняя девчонка рубила дрова, топила баню, занимала с трех часов ночи очередь за хлебом. Маме, Хадиче Хасановне, на работе выдавали солдатские брюки и телогрейки, которые они с Ляйлей стирали в Белой, отмывая от крови и грязи. Затем сушили и штопали.

1 августа Ляйле Насибулловне исполнится 93 года, но она по-прежнему полна сил и встречает внуков и правнуков фирменными беляшами. Войну вспоминать не любит: ведь она лишила ее детства, отняла брата, умершего в госпитале уже после Победы.

Светлана ЯНОВА.

КОРЗИНКА

Согласно закону, дети войны на основании удостоверения имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи и предоставление путевки для устройства в организации стационарного социального обслуживания, находящиеся в ведении республики, в том числе для временного проживания.

Корзинка 2

Всего на территории района проживает 8174 человека, относящихся к категории «Дети войны». Выдача удостоверений будет продолжена. По всем имеющимся вопросам жители могут обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения на Мира, 6.