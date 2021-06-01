Город – общий дом

Со Службой по благоустройству, что обслуживает северо-западную территорию Октябрьского района, я знакома давно – в прошлом году писали репортаж и провела с ними целый день, внеся свою лепту в красоту города. Меня тогда поразила организованность и слаженность работы коллектива: куда бы мы ни поехали с начальником участка Эльмирой Нуриевой, рабочие трудились не покладая рук…

– Конечно, приходи – нам любая погода не помеха! Работаем так же: днем и ночью, в будни и выходные, – ответил мне начальник участка Асхат Ганиев и позвал к Ильинскому рынку, что находится на улице Российской.

Договорившись накануне вечером и взглянув в окно наутро, я засомневалась, что встреча состоится: всю ночь лил дождь, и просвета не замечалось даже к обеду. Но боевой начальник участка лишь посоветовал мне прихватить зонт и одеться потеплее.

– С одной стороны, даже хорошо, что на улице сыро – хоть и поливаем денно и нощно, но городу не хватало именно дождя, теперь веет свежестью. А для мытья дорог – двойная польза. Вот вы ежедневно моете кожу лица скрабами, лосьонами, а раз в месяц делаете глубокую чистку пор, верно? Так же и с дорожным покрытием – в сухие дни просто промывка улиц, а в дождь – можно сказать, происходит такая же «глубокая очистка пор асфальта», – говорит он.

На предприятии 8 поливомоечных машин, одновременно в рейс выходят от двух до шести – в зависимости от погодных условий. В тот день, когда наша редакция выезжала на репортаж, работали пять. Главная артерия улично-дорожной сети города – проспект Октября – практически на три четверти находится на их обслуживании. Естественно, в первую очередь облагораживают «красную линию», затем на очереди улицы Рихарда Зорге, Российская и далее – второстепенные. После того как по российской проехала поливомоечная и пылесборные машины, за дело взялись сотрудники: Светлана Батурина и Венер Асадуллин. Сначала женщина тихонько обливает асфальт под остановочным павильоном, стенки, а после надевает перчатки и принимается смывать наклеенные объявления, разрисованные граффити.

– Как пришла сюда девчонкой, так и осталась… Вот не поверите, но мне нравится моя работа – приносит удовольствие вносить скромный вклад в улучшение внешнего вида города. Все женщины же любят наводить порядок в своем доме, а город – это наш большой дом! – говорит она.

Ее напарник не очень, несмотря на то, что эта остановка является одним из самых загрязненных участков, после себя оставляет идеальную чистоту.

– Где бы, кем бы ни работал человек – он должен делать свою работу так, что даже самый дотошный начальник не найдет за что сделать замечание, – шутит он. – Я 35 лет провел за «баранкой» – работал водителем большегруза. А сейчас здесь – так уж сложились обстоятельства.

Попрощавшись с ними, направляемся к косарям: на обслуживании у предприятия находится и частный сектор. Холмистая местность создает определенные сложности. В зависимости от рельефа и погоды работник в день скашивает 150-250 кв.м травы. В этот день были задействованы 6 человек. Ближайший из них работал через два квартала, так что доехали мы до него быстро. Застали как он перематывал леску на триммере: она спаялась.

– Во время кошения леска ударяется о твердый предмет, растягивается и с большой скоростью втягивается обратно. От трения корд нагревается, и витки слипаются. Стараемся, конечно, перед кошением очистить территорию, но случается и такое, – объясняет он.

***

В общей сложности я провела с рабочими Службы по благоустройству полтора часа, при этом все время лил дождь. Дворники, косильщики кто в дождевике, кто в плаще продолжали работу…

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.