На высшей ступени – Саид-Хусейн Бакаев и Алан Амриев

В Центре спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой прошла V Спартакиада молодежи России по греко-римской борьбе. Башкортостан представляли три спортсмена и все они стали призерами соревнований.

Финальную встречу в категории до 63 кг уверенно выиграл белоречанин Саид-Хусейн Бакаев. Второе «золото» на счету Алана Амриева, который сумел удержать преимущество с разницей в один балл в категории 82 кг, обыграв спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа.

Его брат Адлан стал обладателем серебряной награды. Он, к сожалению, получил травму и не смог побороться за победу в весовой категории 87 кг.

– Было тяжело. Палец сломался в начале схватки, что в конце давало о себе знать, – говорит Адлан.

В командном зачете первое, второе и третье место завоевали борцы Московской области, Москвы и Чеченской республики.

Кстати, с 11 по 23 августа Уфа примет чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Обратный отсчет 70 дней до старта первенства запустили в день открытия финала Спартакиады молодежи в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Через телемост с площадки Петербургского международного экономического форума на связь вышли глава Башкортостана Радий Хабиров, министр спорта России Олег Матыцин, а также президент Всероссийской федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и трехкратный Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин.

Почетную миссию – (нажать кнопку таймера) доверили бронзовому призеру первенства Европы по греко-римской борьбе Илье Кандалину из Октябрьского и заслуженному тренеру России Венеру Гайнуллину.

Анна БЕССОНОВА.