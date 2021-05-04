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В жанре интервью

Автор: cmanager от 4-05-2021, 14:26

В жанре интервьюВ Уфе назвали победителей V Открытого городского детского медиафестиваля «Молодо – не зелено!», посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В нем впервые приняли участие не только уфимские школьники, но и ребята из Оренбурга.

Всего было подано свыше 200 заявок. Наиболее популярными стали номинации «Фотография» и «Мультфильм». Предложенная тематика была сформулирована в виде слоганов: «Главная сила в человеке – это сила духа», «Космос – это не прогулка…», «Как прекрасна наша планета. Люди! Будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее», «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету» и другие.

В жюри вошли известные люди и представители средств массовой информации города и республики. Они в онлайн-формате оценивали работы авторов и коллективов.

Лучшей в номинации «Интервью» стала воспитанница Лаборатории и полиграфии «Калинин-инфо» Станции технического творчества «Идель» Виктория Кордубайло.

Она учится в 9 классе гимназии №121, а журналистикой увлеклась два года назад. До этого Вика участвовала в различного рода творческих конкурсах.

- Эта победа для меня много значит, потому что я мечтаю связать будущее с медиаиндустрией, - говорит она. – Больше всего благодарна наставнику Светлане Валерьевне Манаковой, которая вкладывает в нас всю душу. Меня вдохновляют люди, которые в меня верят.

С руководителем лаборатории мы знакомы не первый год, ее воспитанники на протяжении пяти лет занимают призовые места на «Молодо – не зелено!»

Занятия в «Калинин-инфо» начинаются с орфоэпической разминки – ребята учатся правильно расставлять ударение в трудных словах. Правильная речь – лишь одно, но важное слагаемое успеха. Также тренируем дикцию на скороговорках. Потом наступает время экспромтов: школьники ставят сценки, импровизируя на заданную тему. В конце занятия ребята за 10 минут надо написать текст, а закончить его предлагается в виде домашнего задания. Вот такая насыщенная жизнь у «иделевцев». Кроме того, они раз в неделю выпускают газету «Калининский проспект», где рассказывают о самых важных событиях района.

- Мой любимый жанр – интервью, - признается Виктория. – Нравится общение с людьми, всегда узнаешь что-то новое, тем самым получая опыт. Поводом для интервью может быть стать информационный повод или желание познакомиться с интересным человеком. Беседовать с известной персоной не просто: надо быть в теме, обладать достаточным кругозором.

В журналистику Вику направила учитель русского языка и литературы Рамиля Фаткулбаяновна Мухаматдинова, она первой обратила внимание на ее творческие способности.

- Люблю поэзию, - рассказывает девятиклассница, особенно нравятся Маяковский, Есенин, Цветаева, Лермонтов. Многие их стихи знаю наизусть.

В свободное время Вика увлекается психологией, вязанием, много внимания уделяет собаке Голди.

Мы предлагаем вниманию читателей нашего издания интервью будущего коллеги Виктории Кордубайло.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Категория: Вторник

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