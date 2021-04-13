Яблони на Гагарина

В День космонавтики в самом космическом микрорайоне Уфы состоялось по-настоящему весеннее мероприятие - посадка яблонь и сосен.

Место выбрано не случайно - в Сипайлово, на улице Гагарина, напротив граффити, посвященных первому человеку, побывавшему в космосе. Инициатором проведения акции выступил Общероссийский народный фронт. За последние годы сложилась традиция: 12 апреля члены организации проводят на данном участке благоустройство – красят ограды и бордюры, убирают мусор. На этот раз в привычное расписание добавилось и озеленение. Активисты рассказали, что праздник и посадка деревьев – события взаимосвязанные.

- Как известно, Юрий Алексеевич сам любил сажать деревья, например, на Байконуре и на современной аллее Космонавтов в Сочи, – напомнил координатор Молодежной организации ОНФ в Башкортостане Тимур Абдрашитов. - Мы любим сосны за то, что они неприхотливые, могут расти практически везде.

Уже через восемь лет саженцы достигнут внушительных размеров.

На другом фланге развернулась посадка яблонь. Всего общественники посадили 22 дерева – настоящий сад.

В этот день к активистам присоединился председатель Совета общественного контроля в сфере ЖКХ Октябрьского района г. Уфы (микрорайон Сипайлово) Радис Кагарманов.

- К посадке яблонь нужно готовиться заранее, где-то за две недели¸ - говорит он. - Сначала подготовить почву: вырыть ямку, засыпать ее ПГС, добавить удобрения.

По словам общественников, середина апреля – подходящее время для посадки яблонь. Кстати, символичным оказался и выбор сорта – «Ватутин», - названного в честь выдающегося военачальника времен Великой Отечественной.

- Они – четырехлетние. Думаю, начнут цветение в этом году, максимум – в следующем, – сказал глава регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Активист Молодежной организации ОНФ Рустам Салахутдинов признался, что уже не в первый раз участвует в подобных акциях:

- Мы делаем это не для галочки. Наша мотивация – украсить город, чтобы было приятно пройтись по его улицам, утопающим в зелени, – отметил он.

Пожалуй, между деревьями и ракетами, готовящимися к запуску, действительно есть нечто общее – и те и другие, преодолев трудности, в итоге устремляются в небо.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА