Про скаутинг и добро

Член Общественной палаты РБ, директор Центра досуга детей и подростков «Тамыр», руководитель общественного объединения «Скауты Башкортостана», волонтер, мама и просто неравнодушный человек… Марина Таран за 18 лет общественной работы подготовила и реализовала более 40 социально значимых проектов. В декабре награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой президента РФ.

- Родилась в Белебее и, еще будучи студенткой, увлеклась скаутской деятельностью. А после переезда в Уфу это движение стало моим образом жизни и работой, - говорит Марина Александровна.

Один из самых известных ее проектов - республиканский палаточный лагерь «Герой», который за 10 лет своей работы стал площадкой развития более чем для 1500 детей и подростков. Программу этой смены высоко оценили международные эксперты скаутского сообщества, а также специалисты Министерства молодёжной политики и спорта РБ.

- Скаутинг сначала учит простым вещам – ставить палатку, сушить спальник, готовить еду, а потом самоорганизации и принципам волонтерства. С воспитанниками мы участвовали в самых разных акциях - от чистки родников до помощи нуждающимся, брались за любую общественную работу. Социальный опыт помогает взращивать лидерские качества. Недавно проанализировали успехи наших выпускников: дети поступили в хорошие вузы, получили достойное образование и теперь сами запускают различные проекты.

- В период пандемии большая нагрузка легла на добровольцев. Стало понятно, что без участия волонтеров сложно решать некоторые социальные задачи…

- Одновременно с началом периода самоизоляции была запущена Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. Нами был создан волонтёрский штаб Советского района, в состав которого вошли 60 добровольцев. Они помогали с покупкой и доставкой продуктов, а также лекарств пожилым. Доставляли бесплатные продуктовые наборы нуждающимся: пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Очень много времени и сил затратили на обработку адресов и соответствие фактическому проживанию адресата. Приведу некоторые цифры: привлекли 20 личных автомобилей, выполнили более девяти тысяч выездов, отработали четыре тысячи заявок, раздали 4200 бесплатных продуктовых наборов и более 23 000 медицинских масок. А это сотни историй, когда люди оказались в сложной ситуации и нуждались в поддержке.

- Какие планы намечены на ближайшее время?

- Во время весенних каникул в центре «Тамыр» прошла Неделя открытых мастер-классов от педагогов наших кружков и студий. Дети, независимо от того, занимаются ли они в нашем центре или нет, смогли посетить бесплатные мастер-классы и познакомиться с педагогами и нашими направлениями деятельности. Как член Общественной палаты РБ принимаю участие в проекте «Наблюдатель», являюсь преподавателем по подготовке общественных наблюдателей, которые будут задействованы в избирательной кампании 2021 года.

- Почему вам важно заниматься волонтерской работой?

- Кто, если не мы… Стараюсь донести до всех воспитанников: если каждый внесёт хотя бы маленькую каплю в общее дело, то в результате мы получим океан добра. Чувствовать себя нужным и получать удовлетворение от работы, видеть результат - вот что является главным для волонтёра. Взамен тебе идет теплая энергетика, счастливые глаза… Что может быть лучше?

- Как в семье воспринимают вашу общественную деятельность?

- В 2014 году у меня родилась дочь, пожалуй, мой самый главный жизненный проект. Ей сейчас шесть, и она участница практически всех начинаний, которые мы реализуем с ребятами-волонтёрами. С рождением дочери появилось новое увлечение – раннее развитие и адаптация детей в социальном пространстве. Изучив некоторые методики, стала разрабатывать короткие занятия для них. В этом году для детей от 6 до 8 лет организуем летнюю приключенческую программу. Это будут небольшие пешеходные маршруты с различными, искусственно созданными препятствиями, которые предстоит преодолеть нашим юным путешественникам. Программа поможет выстроить чёткие алгоритмы действий в различных ситуациях, например, если ты потерялся в городе или в лесу.

Альфия ИБРАГИМОВА.