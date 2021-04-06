ЗНАЙ НАШИХ!

Веселые и находчивые Сборная гимназии №86 стала чемпионом Юниор-лиги КВН Башкортостана и теперь поборется за звание лучшей на международном фестивале в Анапе.

Инициатором участия стала учитель башкирского языка и литературы, соцпедагог Альбина Кульсарина.

- Клуб веселых и находчивых – давняя традиция школы, мы принимали участие и в ПДД (удалось дойти до республиканского уровня), и в «Шаяниуме» (вышли на город), - рассказывает она. – А в этом сезоне решили замахнуться на большее.

Идейным вдохновителем и куратором стал выпускник гимназии, а ныне студент третьего курса УГНТУ Никита Грицук, в свое время не раз защищавший честь родной школы и университета.

Именно он занимался отбором ребят.

- Раньше играл, теперь пишу тексты, - говорит Никита, - творческий процесс порой мучителен: трудно создать оригинальный продукт, тем более когда надо показать взрослые проблемы через призму детского восприятия. Вдохновение может прийти совершенно неожиданно, порой когда наблюдаешь какие-то совершенно обыденные вещи. Многие думают, что это просто: пять минут выступления. Но, чтобы было смешно и неожиданно, надо готовиться месяц. Этапы ПДД и «Шаяниума» стали стартовыми площадками для нашей победы, которая складывалась не только из удачных шуток, но и общей картинки, где важную роль играют внешняя атрибутика и артистизм участников.

Виолетта Уморина занимается КВН около двух лет. За это время она окончила 9 классов в 86-й и поступила в колледж архитектуры строительства и коммунального хозяйства.

- КВН – игра интеллектуальная, - считает она. – Здесь нет пошлости, как например в Камеди-клаб, это - платформа, где молодежь шутит так, как еще не шутили. Мы стремились посмеяться по-доброму над недостатками других и над самими собой. Считаю, шутка не должна быть злой и затрагивать личность человека. Идею, скелет наших выступлений писал Никита Грицук, а потом мы всей командой совершенствовали, придумывали оформление, костюмы. Не последнюю роль сыграло и то, что среди нас были поющие участники, а также мы уже имели опыт участия в подобных проектах.

Девятиклассника Эльмира Хамитова в команду пригласила Альбина Инсафовна. Он привлек внимание педагога на одном из школьных мероприятий.

- Я неожиданно для себя увлекся КВН, - поделился он. – Интересно собираться вместе и придумывать шутки. КВН в отличие от других юмористических шоу, где выступают профессионалы, никогда не скатывается до употребления ненормативной лексики. Он для эрудитов, в отличие, например, от «ТикТока», где люди часто спекулируют порой на самых низменных чувствах.

Самый младший участник – ученик 4 класса Ярослав Галеев. Парень разносторонний. Занимается вокалом, играет на саксофоне, читает стихи, лауреат многих конкурсов, завоевал гран-при на вокальном конкурсе военной песни.

- Больше всего мне нравится КВН и борьба, но из-за выступлений пришлось пропустить соревнования, - рассказал он, – в Юниор лиге нашел новых друзей.

В будущем Ярослав планирует стать программистом или предпринимателем, как папа.

- КВН – только хобби, - говорит он. - Я уже создал несколько приложений, а также участвовал со своим электронным словарем в научно-практической конференции и завоевал Гран-при.

Стоит отметить, что победителями ребята стали во многом и благодаря директору гимназии Светлане Михеевой, которая поддержала энтузиазм ребят морально и материально.

Светлана ЯНОВА.