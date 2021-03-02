Дойти до своего читателя

В магазине «Пятерочка» на углу улиц Ухтомского и Правды сегодня с утра оживленно – сегодня при помощи администрации почтовым отделением № 95 здесь организован День подписчика.

– Такие акции проводятся регулярно. К сожалению, в последнее время актуальность периодики теряется – молодежь не читает даже глянцевые журналы. Но остаются и любители печати, которым необходим запах типографской краски, держать в руках источник информации. И это не всегда пенсионеры, – говорит заместитель директора почтового отделения № 95 Альбина Андрианова.

Спектр предложений широк – от брошюрок рыбалке или садоводстве до городских, республиканских изданий. Представлены свыше 1200 изданий, среди которых 360 газет и журналов федерального значения, а также более 300 региональных. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.

Почтовое отделение на сегодняшний день обслуживает более 1000 домов, в день приходят около 200 посетителей. Оказываются различные виды услуг: оплата «коммуналки», кредитов, переводы денег, ну и, конечно же, подписка на печатные издания.

– Есть возможность подписаться на «Весту»? – интересуется молодая женщина с ребенком. – Помню, когда была школьницей, каждый месяц ждала 10-е число, чтобы поскорее получить очередной номер. Сейчас покупаю, но не всегда есть в продаже. Каждый раз, листая очередной номер, вспоминаю свое детство.

Досрочная подписная кампания стартовала 1 февраля и продлится до 31 марта. В этот период любимые издания обойдутся по прошлогодним ценам. А после стоимость вырастет на 2-5%.

– Дочь, а есть в продаже «Уфимские ведомости» за прошлый четверг? Там ведь про мою дочь написали – получала награду от администрации города! – интересуется Альфина-апай.

Оказывается, ее дочь работает парикмахером в Деме и была приглашена на концерт, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения. Пролистав газету, женщина задумалась о подписке – ей понравилась история, когда покупателю помогли разобраться с недобросовестным продавцом, а еще рубрика «Уфаведение».

– Я 40 лет проработала учительницей истории, люблю заметки про старую Уфу, а статьи Анатолия Чечухи читаются на одном дыхании. Не знала, что он и в «Уфимских ведомостях» печатается. Как только получу пенсию, непременно подпишусь! – сказала женщина.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.

Корзинка

Напоминаем, что на наши издания можно подписаться в любое время в редакции и в почтовых отделениях:

Газета «Уфимские ведомости» (вторник), индекс ПР910;

Газета «Уфимские ведомости» (четверг), индекс ПР911;

Журнал «Уфа», индекс ПР904.