Укол культуры

Парадные двери Театра оперы и балета вчера открылись для необычных посетителей – здесь создан первый в Уфе мобильный пункт вакцинации.

При входе дают маску и бахилы, а вместо стульев клиентам предлагаются нарядные бархатные кушетки. В очереди много пожилых людей, и одной из первых в кабинет собирается попасть 82-летняя Вера Петровна.

- Хочу со спокойной душой летом ездить в сад, - объясняет она. – За свое здоровье не волнуюсь, вредных привычек нет, а диспансеризацию прохожу каждый год.

- Давно ждал, когда завезут к нам вакцину «Спутник», которую по-научному называют «Гам-КОВИД-Вак», - говорит Валерий Ахсанович. – У нас самая лучшая вакцина, которую уже признали в мире.

Зашедшие медсестры предлагают заполнить анкету, а затем ведут к терапевту. После измерения температуры и давления врач смотрит по общей базе наличие хронических болезней, состояние здоровья в последние месяцы и только тогда принимает окончательное решение. Весь процесс аналогичен приему в поликлинике, да и работают здесь опытные медики. После укола они наблюдают за вакцинированными в течение 30 минут. Помещение пункта соответствует требованиям санитарного законодательства, обеспечено морозильным оборудованием для хранения вакцины в соответствии с инструкцией: в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C.

Как нам объяснили, заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, иммунизация желающим будет проводиться в порядке живой очереди. Гражданам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Все данные о привитых заносятся в федеральный регистр вакцинируемых.

Пункт работает в будни с 15.00 до 20.00, для приема ожидающих повторной инъекции его планируют открыть с 12.00.

- Подобный центр вакцинации действует в Геликон-опере. Прививка искусством должна быть всеобъемлющей, поэтому мы решили взять положительный опыт коллег и реализовать его в Уфе. Были рады, когда Министерство здравоохранения пошло нам навстречу и подписало распоряжение о создании на базе театра передвижного пункта, - объясняет директор БГТОиБ Ильмар Альмухаметов. – Театр, конечно, необычное место для прививок, но он создавался как Аксаковский дом, центр культуры для народа. Вакцинация – важнейший этап для открытия всех границ, в том числе культурных. Все наши сотрудники привились, ведь для нас здоровье превыше всего. Надеемся, что все больше зрителей теперь будут без опаски посещать наши спектакли.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.