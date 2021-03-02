Распечатайте мне пиццу!

В Республиканском инженерном лицее-интернате куется будущее. А если сказать точнее, моделируется и печатается на 3D-принтере. Все это происходит под руководством молодого учителя технологии Марата Мусина – с ним наша беседа.

- С чего началась история нынешнего класса технологии?

- С объединения в 2016 году Республиканского башкирского лицея-интерната (РБЛИ).и Республиканского экономического лицея-интерната (РЭЛИ). Нынешний кабинет технологии, к слову, переделали из конференц-зала. Существует две точки зрения на работу учителя технологии. Одни преподаватели поддерживают традиционные уроки, где девочки учатся готовить, шить и вязать, а мальчики столярничать, вторые считают, что нужно уходить от физического труда, развивать программирование. Я стараюсь брать лучшее и от тех, и от других. Считаю, что надо что-то и руками уметь делать, и при этом не отставать от современных технологий, потому что сейчас развивается цифровое производство, которое включает в себя не только 3D-моделирование, но и блокчейн, и технологии виртуальной реальности.

- Давно этим занимаетесь?

- По первому образованию я инженер, окончил Нефтяной университет, потом учился в Педагогическом, получил диплом учителя физики. Работал по специальности, но все изменилось, когда начали создаваться инженерные классы, и мне предложили стать технологом, но не обычным, а, так сказать, с инновационным подходом.

- Какие виды деятельности осуществляются в классе технологии, помимо учебной?

- В кабинете занимаются участники проектного и олимпиадного движений, а также те, кто просто хочет получить навыки работы с инструментами. Класс открыт для всех – сюда могут прийти, например, и физики, и программисты. Парадокс: ребята занимаются на уроках технологии с 5 по 8 класс, а всероссийские олимпиады проходят с 9 по 11-й. Кстати, на последней олимпиаде наши ребята представили стол для настольного футбола.

- Какие еще интересные проекты разработали ваши подопечные?

- Например, вывески РИЛИ и УГНТУ в фойе: полностью сделали эскизы, начертили 3D-модель, распечатали на принтере.

Также они смастерили брелочки в форме сердечек для родителей.

Вообще я выступаю за то, чтобы пластик не расходовался впустую, ему находилось практическое применение. Например, штанги на том же футбольном столе сделаны из ручек сломанных швабр, в некоторых механизмах задействованы старые пластиковые трубы. 3D-проектированием стало заниматься куда проще. Например, в программе «Компас», в ней же работают и студенты в вузах и инженеры на предприятиях. То есть в будущем ребятам не придется перестраиваться.

- Возможно, какие-то их разработки попали в поле зрения бизнеса?

- Если ребенок занимает призовое место даже на городской олимпиаде, ему положены льготы на обучение. Если на Всероссийской – ему вовсе гарантированы поступление в университет, приличная стипендия.

Легче стало получать гранты. Еще недавно ребятам приходилось самим искать, кому предложить свой проект. Сейчас же существует целая система акселераторов, где бизнесмены ищут перспективные стартапы, в которые можно было бы вложить деньги.

Выскажу необычную мысль – после Гражданской войны, когда в стране была разруха, государство вкладывалось в перспективные на тот момент направления вроде ракетостроения или авиастроения. Сейчас тенденция та же: ориентация идет не на среднего ученика, а на одаренного. Для них создаются лучшие условия, как, например, в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

- Улучшилась ли успеваемость учеников с переходом на новый формат занятий?

- Конечно. Вообще, главное для нас – заинтересовать ребенка. Происходит это так. В начале занятия мы придумываем интересную историю – например, на Марсе остался человек, и нужно построить ракету, чтобы его спасти. Так мы начинаем проектировать модель ракеты. Ставим задачу – построить модель, которая исправно работает и при этом эстетично выглядит. Проводим расчеты.

В «Компасе» дети создают чертежи, затем распечатывают по ним детали на принтере и соединяют.

Если ракета смогла взлететь выше крыши лицея – задание считается выполненным. В конце мы проводим работу над ошибками. Дети снимают свои работы на видео, делятся ими в соцсетях и мессенджерах. Часто к обсуждению подключаются родители.

- Как вы оцениваете перспективы развития 3D-моделирования в нашей стране?

- Считаю, что у него большое будущее. К счастью, многие ученики с энтузиазмом подходят к работе, но есть и те, кто не понимают цели наших занятий. В таком случае говорю ребятам: «Представьте себя в моем возрасте, да вы уже будете на кухне пиццу распечатывать. Навыки, которые вы получите здесь, очень пригодятся вам в будущем.

Антон СУХАРЕВ.