Нас целовали облака

В последние дни погода опять напомнила о зиме, засыпав город обильным снегопадом. Сотрудники коммунальных служб готовы к любым катаклизмам и каждый день наводят порядок на улицах и во дворах. Среди них - кровельщики, чей рабочий день всегда проходит на высоте.

Сосульки и снег на крышах – таков пейзаж на крышах по улице Софьи Перовской. Радик Зарифуллин, закрепившись страховочным тросом за трубу, подхватывает веревку, зафиксированную на поясе его напарника. Пока тот ловко сбивает ледяные сталактиты и снежные шапки, Радик держит его. Снизу ситуацию контролирует третий участник бригады. Чтобы прохожие не попали под ледяную лавину, он зорко сторожит подходы. Периметр дома в среднем составляет 140 погонных метров. В зависимости от сложности архитектуры здания за день кровельщики успевают обработать 6-7 домов, а всего в ведении домоуправления №61 - 55 многоэтажек.

- Ремесло наше опасное, но везде можно найти риски,- улыбается высотник. – Привык, да и технику безопасности мы всегда соблюдаем.

Работой кровельщик обеспечен круглый год. Летом они кроют крышу шифером, мягким кровельным материалом, чистят водостоки, латают дыры.

Зимой график во многом зависит от погоды. Вот на днях подтаяло, поэтому пришлось без выходных бороться с ледяной «бахромой». Если идет снег, то крыша убирается комплексно. Оставлять сугробы опасно – материал может прохудиться и даже конструкции не выдерживат.

Кровельщикам приходится трудиться весь день либо на тридцатиградусной жаре, либо в трескучие морозы.

- Такие работники особенно ценны, а Радик к тому же занял второе место в городском конкурсе «Лучший по профессии», - подчеркивает мастер участка домоуправления № 61 Алена Янгирова-Беляева. – Не всякий на такую работу годится, да и мало находится охотников. Наши кровельщики проходят подготовку, работают со специальным снаряжением: страховочными поясами, альпинистскими стропами, рацией. Но этого мало, высота покоряется не всем.

После уборки снега с крыши его собирает трактор, после чего вывозят на специализированные полигоны и городской снегосплавный пункт.

- Мы заботимся о состоянии крыш жилых домов, козырьков подъездов и балконов, - уточняет Радик Зарифуллин. – А жители, которые самовольно установили навесы на балконах, обязаны сами своевременно очищать их.

В связи с этим собственникам квартир вручаются соответствующие уведомления. При нежелании или отсутствии возможности сбить образовавшийся лед самостоятельно необходимо заключить договор с эксплуатирующей организацией.

С виду безобидная сосулька, сорвавшись, способна покалечить и даже нанести травму, несовместимую с жизнью. Такую же опасность представляют снежные пласты. Стоит отметить, если они упадут с такого самовольно переоборудованного балкона, то за последствия придется отвечать именно собственнику.

Коммунальщики советуют соблюдать элементарные правила безопасности. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снега и льда на крышах и обходите стороной места возможного падения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Не теряя времени, нужно как можно скорее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки появляются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. При их обнаружении необходимо обратиться в управляющую организацию.

Зиля БАДРИЕВА.