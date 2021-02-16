Работники снежного фронта

Горожане вряд ли часто задумываются, сколько сил вложено в чистоту и порядок на наших улицах и тротуарах. Расчищенное крыльцо, двор без сугробов, тротуары без снежных завалов: мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Но за комфортом стоит труд сотен работников сферы ЖКХ.

- С начала года погода не дает расслабиться – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, в две смены, а также без выходных и праздников, - рассказывает первый заместитель главы администрации Советского района Ильнур Идиятуллин.

В вопросах уборки снега действует четкая градация. Улицы, территориально находящиеся в границах района, - в зоне ответственности МБУ «Управления по содержанию и благоустройству Советского района Уфы».

- После снегопада первым делом очищаются красные линии, где большой трафик автомобилей и общественного транспорта, проезды к образовательным и социальным учреждениям, - объясняет начальник Управление ЖКХ и строительства администрации Советского района Ришат Исмагилов.

За его спиной миниатюрный трактор «МКСМ» отчаянно борется с сугробом, скрывающим обочину и тротуар. Место выбрано неспроста – улица Бабушкина, движение оживленное. Большая часть проезжей полосы уже очищена, маленький погрузчик и рабочий довершают дело.

Следующая точка активности – проспект Октября. Участок между ул. Галле и «Универмагом «Уфа» приятно радует чистотой: отскребли, что называется, до асфальта. Колонна снегоуборочной техники прошла здесь буквально пару минут назад. Напоминанием о том – внушительных размеров снеговой вал, оставшийся на обочине. За дело уже взялись погрузчики, «КамАЗы» и дорожные рабочие. Буквально за пять минут кузов двадцатитонного грузовика заполняется до предела, тяжелая машина уезжает на оборудованный снежный полигон, что находится в Ленинском районе.

Парк коммунальной зимней техники МБУ «УСБ» насчитывает 39 единиц. Сегодня, к примеру, на смену «в день» вышло 18 машин и 13 дорожных рабочих. Но в аврал, во время обильных снегопадов, объявляется третий режим, а это значит, что на уборку отправляются 75 процентов техники и людей. Самые сложные участки для очистки от снега – кольцо на «Центральном рынке», проспект Октября. Есть улицы, которые из-за припаркованных автомобилей приходится расчищать только ночью: Цюрупы, Ленина, Вокзальная.

Когда составляется график уборки, первоочередное внимание уделяется не только основным магистралям, но и остановкам. Их на территории района 80, в том числе 37 оборудованы торговыми точками.

- Эти площадки очищаются до твердого покрытия, ежедневно подсыпаются противогололедными реагентами. Но при обильных осадках единовременно охватить все остановки непросто, просим жителей с пониманием относиться к таким моментам, - пояснил Ильнур Мансурович.

Содержание дворовых территорий – это уже зона ответственности УЖХ. В районе 9 ЖЭУ, а 157 жилых домов обслуживаются частными управляющими компаниями и ТСЖ. Дворники приступают к работе ежедневно с 6 часов утра. В период сильных снегопадов берутся за расчистку с 5 утра и трудятся до тех пор, пока не наведут порядок.

Еще одна зона ответственности, третья, - закреплена за собственниками помещений. Но они не всегда спешат освободить от «снежного плена» свою территорию. Хотя это обязательство четко прописано в правилах содержания. Вот около магазинов, парикмахерских или кафе вырастают огромные сугробы, а к крыльцу ведет лишь узкая тропинка. На такие случаи разработана целая система реагирования. В администрации района каждая улица закреплена за конкретным сотрудником. Кураторы регулярно обходят свои участки, встречаются с предпринимателями и требуют проводить своевременную уборку и заключать договора на вывоз снега. Также ежедневно проводят рейды сотрудники Центра общественной безопасности, выписывая предписания и предупреждения. Если и это игнорируется – составляются административные протоколы, которые потом рассматриваются на комиссиях. На злостных нарушителей накладывается штраф.

- Безусловно, цель не в том, чтобы наказать предпринимателя, а наоборот – выстроить плодотворный диалог. Владельцы и арендаторы помещений чаще всего сразу идут навстречу, стараются принять меры уже после первого замечания. Но есть и такие, которые начинают выполнять свои обязательства только после наложения штрафа. К счастью, таких меньшинство, - подытожил Ильнур Мансурович.