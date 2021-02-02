На еженедельном оперативном совещании под руководством главы Башкортостана Радия Хабирова обсудили земельные вопросы, работу Центра управления республикой, проблему обманутых дольщиков и другие актуальные темы.

Про ковид

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что вакцинация от коронавируса продолжается – получено 39 тысяч доз. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги». График вакцинации выполняется по мере получения препарата. С 15 февраля по всему Башкортостану стартует плановая ежегодная диспансеризация населения, а также акция «Здоровая республика – здоровый регион» - с 19 апреля.

Про чуму

За один месяц 2021 года выявлено 18 вспышек африканской чумы свиней в восьми субъектах. Чтобы не допустить попадания инфекции, в регионе начнут отстреливать диких кабанов – их не должно быть в радиусе 10 км вокруг свиноводческих хозяйств. Угроза птичьего гриппа также не ослабевает: вспышки зафиксированы в хозяйствах Татарстана и Челябинской области. Радий Хабиров поручил Управлению Россельхознадзора по Башкирии усилить контроль за перемещением животных и продукции из мяса.

Про землю

В Башкирии создаются уфимское и республиканское управления для работы с неразграниченными землями. Об этом сообщила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Прежние территориальные органы Минземимущества ликвидируются, специалистов переводят в штат новых управлений. Ведомство будет согласовывать без исключения все документы, подготовленных территориальными отделами по оформлению прав пользования земельными участками. Все услуги переводятся в электронный вид.

Про нелегалов

В Башкортостане успешно идёт борьба с нелегальными пассажирскими перевозками. Об этом доложил начальник Западно-Уральского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Мережко. Совместную работу в этом направлении ведут Гостранснадзор, Минтранс республики, Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники Гостранснадзора в 2020 году выявили 25 водителей, работавших без лицензии. 136 автобусов и легковых автомобилей арестовали за нарушения транспортного законодательства.

Про ЦУР

О задачах и перспективах Центра управления республикой рассказала начальник Управления Главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. ЦУР – единая цифровая платформа, которая охватывает все сферы жизнедеятельности региона. На основании обращения жителей и результатов работы в информационных системах будет формироваться интерактивная тепловая карта региона. Она станет наглядной платформой для сбора и анализа сигналов с мест и последующего решения вопросов. Затем для повышения эффективности работы органов власти будут выявлять и внедрять лучшие практики. Особенностью башкортостанского ЦУРа станет экономический анализ и прогноз развития региона.

Про дольщиков

Заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артём Ковшов сообщил, что в регионе насчитывается 125 долгостроев. В прошлом году с Фондом защиты прав дольщиков отработан вопрос в отношении 62 объектов, 34 будут достроены в 2021-2023 годах. Обязательства застройщика принимает на себя республиканский Фонд защиты прав дольщиков. Специалисты Минстроя РБ подготовили заявки ещё по 31 дому.

Про питание

Радий Хабиров раскритиковал работу по контролю за качеством питания в школах и дал поручение премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову поставить в график совещаний обсуждение этого вопроса. На ВКС будут отчитываться заместители глав муниципалитетов, крупнейшие поставщики, по необходимости — директоры и представители контрольного управления.

- Наводите порядок. Я посмотрю за этим месяц. Казалось бы, это маленькая проблема, но большие дела и делаются из маленьких проблем. Засучивайте рукава и исправляйте ситуацию, — потребовал Радий Хабиров.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.