Выявить на ранних стадиях

При поликлинике №32 начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи.

- Такие центры позволяют сконцентрировать в одном месте необходимый баланс сил и средств и в максимально короткие сроки провести необходимую диагностику, - сказал присутствующий на открытии министр здравоохранения РБ Максим Забелин. – Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в который входит и федеральная программа по борьбе с раком.

Центр будет обслуживать 140 тысяч населения Орджоникидзевского и Калининского районов. Он оборудован кабинетами онколога, проктолога, гастроэнтеролога. Пациенты также могут пройти компьютерную томографию, ультразвуковую диагностику, маммографию, рентген.

В 2020 году из-за пандемии диспансеризация населения была приостановлена, понизилось количество онкобольных, но это не означает, что их стало меньше. Поэтому открытие центра, оснащенного самым современным диагностическим оборудованием, позволит выявить рак на ранних стадиях.

- При необходимости заведующий ЦАОП проводит совместные оперативные совещания с врачами первичного звена. Пациенты с подозрением на ЗНО записываются к онкологу врачами первичного звена, согласно установленным срокам, в течение трех дней. При необходимости проводится пункционная биопсия, верификация диагноза и все необходимые обследования для направления в РКОД в установленные приказом сроки, - отметил главный врач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.

В поликлинике №32 функционирует дневной стационар на 15 койко-мест, где пациенты могут получить химиотерапевтическое, гормональное лечение.

Иван ЗАРОКОВ.