На прививку – всем цехом

«Чувствую себя хорошо. Пока никакой разницы между прививками от короновируса и гриппа не ощущаю», - так говорит начальник цеха №4 ПАО «ОДК-УМПО» Артур Ахунзянов буквально через минуту после введения вакцины «Гам-КОВИД-Вак». После недолгих раздумий он решился на процедуру, чтобы оградить себя и свою семью от коварной инфекции.

На крупнейшем предприятии республики трудятся более 20 тысяч рабочих. Чтобы вакцинировать персонал без отрыва от производства, с января процедуру проводят прямо на территории объединения сразу в трех здравпунктах. Те, кто первыми сделали прививку еще в середине январе, сегодня уже ожидают второго этапа вакцинации.

- В настоящее время в объединение поступила очередная партия вакцины – 1000 доз, которых хватит на 5000 сотрудников. В планах – охватить до 60% заводчан, не имевших подтвержденного диагноза COVID-19. Переносят хорошо, только у нескольких наших пациентов было повышение температуры в день вакцинации до 38 градусов. На второй день симптомы проходили. В любом случае, если человек чувствует слабость, лихорадку, то мы можем открыть ему больничный на 2-3 дня, - говорит заведующая терапевтическим отделением №3 поликлинического отделения №1 ГКБ №13 Раиса Илюшина.

Заполнение анкеты, осмотр врачом-терапевтом и введение препарата: эта процедура у желающих привиться от COVID-19 заводчан занимает не более 30 минут. Единовременно принимают по 5 человек - именно столько доз находится в одном флаконе «Спутника V»: вакцину нужно разморозить за один раз. Поэтому всех желающих приглашают к определенному времени, чтобы в коридорах не было очередей.

- После введения вакцины мы просим пациентов задержаться еще на 30 минут. В это время наблюдаем за их состоянием для своевременного выявление возможных аллергических реакций. Если все хорошо – отпускаем на работу, - рассказывает процедурная медсестра Гузель Пархоменко.

Активно прививаются как молодые, так и люди старшего возраста. Как отмечают медики, особое желание у сотрудников с хроническими заболеваниями. Особенно у тех, кто страдает сахарным диабетом и астмой. Оно и понятно, новую инфекцию они переносят тяжелее.

- Те, кому за 70 звонят и просят привить их как можно скорее. Сейчас они выходят после самоизоляции на работу и хотят обезопасить себя. Конечно, тем, кто ездит в командировки, тоже необходимо пройти эту процедуру, - отметила Раиса Раисовна.

Среди первых привившихся - главный инженер ОДК-УМПО Ирик Манапов, которому в прошлом году исполнилось 73 года.

– В нынешнее время это самое правильное решение. Важно обезопасить себя и своих близких, товарищей по работе. В первый день после прививки почувствовал легкий озноб и недомогание. Честно говоря, даже был доволен такой реакции организма – подумал, вакцина сработала. Лег пораньше спать, а наутро был уже в форме, - говорит он.

- За последние три недели заболеваемость существенно снизилась. Раньше на больничный ежедневно уходили по 1-2 сотрудника. В целом, готовность не снижаем. Масочный режим на предприятии, соблюдение дистанции, санитарных норм – все это выполняется, - подчеркнул директор по персоналу ПАО «ОДК-УМПО» Николай Лютов.

В настоящее время на территории предприятия действует режим

«Повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции». Для соблюдения социальной дистанции нанесены специальные отметки на проходных и в столовых, раздвинуты графики обеденных перерывов, обязательно ношение масок на всей территории предприятия.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Корзинка

С ноября 2020-го доноры из числа сотрудников, сдавшие антиковидную плазму, премируются. За два месяца в донации приняли участие около 470 работников, каждый из которых получил вознаграждение в размере 5000 рублей. Доноры привлекаются в целях оказания медицинской помощи в лечении

тяжелобольных сотрудников предприятия.

Корзинка 2

Городская клиническая больница № 13 приглашает пройти вакцинацию препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Запись возможна:



по единому телефону колл-центра - 1301 и 122;

в Ситуационном антиковидном центре: 8(347) 218−19−19;

через единый контакт-центр больницы №13 по телефону в Уфе 216-13-13;

через портал Госуслуги;

через портал doctor.bashkortostan.ru;

через электронный киоск в зданиях поликлиники;

путем обращения в регистратуру одной из наших поликлиник в Уфе по адресу: