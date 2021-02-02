«Хана, туль, сэк!» - командует арбитр, и юные спортсмены бросаются в атаку. Не успевает представитель красного угла нанести чаги-сул - тут же соперник отвечает ему джируги-сул… Так в зале Спортивной школы олимпийского резерва №7 начались соревнования первенства района по тхэквондо ГТФ, где приняли участие более 130 спортсменов не только из столицы, но и из районов республики.

- Нашим сегодняшним воспитанникам от 5 до 11 лет. Немало тех, у кого сегодня первые соревнования, есть и такие, которые имеют синие, красные пояса, то есть показали лучшие результаты не только в районе, но и в городе, республике, на межрегиональных состязаниях, - рассказывает руководитель филиала спортивной Федерации тхэквондо ГТФ в Демском районе Алексей Казбулатов.

После приветствия наставников новички с восхищением наблюдали за показательными выступлениями старших товарищей: возможно, именно среди них те, чьими достижениям в корейском боевом искусстве школа сможет гордиться.

- Два года занимаемся тхэквондо, до этого практиковались в другом виде борьбы, а в этом учебном году узнали, что в 162-й школе, где мы учимся, открывается зал по ГТФ, и перешли заниматься сюда. Если раньше тренировки были «обязаловкой», то сейчас сыг с нетерпением ждет занятий, вызвался на свои первые соревнования, - рассказывает Регина Ильшатовна, поправляя шлем и застегивая футы 8-летнему Ильсуру.

Филиал федерации действует в районе с 2011 года и базируется в школе № 113. Идея расшириться и более масштабно охватить спортсменов возникла, когда воспитанники попали в состав сборной республики и России. Так, осенью прошлого года открылся центр спортивной подготовки по данному виду спорта, заработали секции в школе № 162, поселке Авдон, Чишминском районе.

Если в предыдущие годы в ходе соревнований участники могли получать дополнительные баллы за знание теории и терминов тхэквондо на корейском языке, то в этом году условия участия немного упростились. Тем не менее все спортсмены должны знать и понимать основные термины, так как все команды даются на корейском - все по правилам, утвержденным федерацией. Также, согласно правилам, в зале присутствовал и врач отделения детской травматологии РДКБ.

- Любой спорт сопровождается травмами, даже, казалось бы, самые изящные и грациозные его виды, а тут - боевое искусство, то есть удары, падения. Как правило, травмы - это ушибы, ссадины, но бывают и падения. Хотя в моей практике на тхэквондо такое было только раз - когда 10-летний спортсмен неудачно упал и повредил коленную чашечку, - рассказывает врач-травматолог Евгений Капустин.

Соревнования продолжались почти 5 часов, все участники были награждены грамотами.

- Каждое участие в соревнованиях, достижения и победы фиксируются в личной книге спортсмена. Все это учитывается при присвоении очередного звания, составлении характеристики, портфолио. Среди наших воспитанников не только призеры первенств и чемпионатов РБ - есть и победители федеральных и международных соревнований, - говорит, любуясь своими воспитанниками, Алексей Казбулатов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.

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В филиале Демского района Федерации тхэквондо ГТФ занимаются более 150 спортсменов, с ними работают семь тренеров в шести залах.

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Также на прошлой неделе в спортивной школе «Батыр» прошло первенство по дзюдо. В качестве гостей пришли и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту города Егор Сорокин и президент Федерации дзюдо заслуженный мастер спорта России Рустем Арсланов.

Соревнования собрали на татами более 150 бойцов. Как отмечают организаторы, и для тех, кто занимается дзюдо не первый год, и для тех, кто только вышел на татами соревновательного уровня, победа в этот день войдет в копилку для повышения разряда.

– В зависимости от уровня, каждому спортсмену необходимо одержать от десяти до двенадцати побед в год. И вполне возможно, что сегодня откроет свой счет будущая звезда дзюдо, – говорит директор спортивной школы МБУ СШ «Батыр» Соломон Кобиашвили.