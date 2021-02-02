Спорта много не бывает!

По-настоящему активной выдалась неделя для жителей Ленинского района. Ледовые баталии разыгрались на хоккейной площадке в микрорайоне Нижегородка.

Рано-рано утром загорелся свет в окнах кухонного помещения мечети «Мунира» и началась подготовка к встрече участников соревнований «Золотая шайба».

- В пять утра поставила тесто, чтобы успеть встретить гостей с пончиками. Так всегда делала моя мама, и рецепт свой она мне передала. Нижегородку люблю. Я здесь родилась, училась в школе, выдвигалась депутатом районного совета, а теперь работаю и очень хочу приносить пользу. Большую поддержку при проведении мероприятий оказывают партнеры-предприниматели. Они - моя опора, - рассказывает меценат Мунира Байгильдина. - Помогли расчистить и залить лед, изготовили и установили баннеры, для вручения лучшим игрокам доставили пиццу.

Как только аромат, струящийся от первой партии пончиков (а чтобы накормить всех, потребуется пожарить три таких замеса), начал щекотать ноздри, к хоккейной коробке по улице Заозерной вереницей потянулись автобусы с юными спортсменами.

Из 10 команд пяти общеобразовательных учреждений района на первый поединок вышли команды гимназии №39 и лицея №1.

- Все имеют равные шансы на победу. Уверен, что турнир будет интересным и зрелищным. Желаю каждому проявить свои сильные стороны и победить, - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации района Радик Галиахметов.

Несмотря на царившую на льду атмосферу соперничества, игры прошли в дружественной обстановке. В средней возрастной группе «золото», «серебро» и «бронзу» разыграли учащиеся гимназии №39, школы №24 и лицея №1. Из старших школьников - хоккеисты центра образования №25, гимназии №39 и 24-й школы.

- Во время пандемии мы уже насиделись дома. Здорово, что теперь появилась возможность встретиться со сверстниками на свежем воздухе. Тем более что сегодня мы вошли в число призеров. У меня вся семья спортивная: вместе играем в хоккей, катаемся на горных лыжах. Сегодня мои близкие дружно поддерживали нашу команду, - говорит пятиклассник из 24-й школы Айнур Рахимов.

- Стараемся откликаться на все приглашения и выступать на соревнованиях. Ведь секрет успеха - в постоянных попытках стать лучше. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились: «Лучшим защитником» стал наш Григорий Лобзин, лучшим нападающим - Кирилл Мангутов, - отметил учитель физкультуры гимназии №39 Эльвир Адигамов.

В Ленинском районе развитию детского хоккея уделяется большое внимание: в разных микрорайонах работают 9 хоккейных площадок. Для участия в турнирах мальчишкам предоставляется форма. Свои комплекты амуниции имеются у гимназии №39 и лицея №1. Ученики 24-й, 25-й школ Нижегородки пользуются формой, подаренной подростково-молодежному клубу «Алые Паруса» в рамках программы «Реальные дела» депутатом городского собрания Павлом Васильевым.

Активный уик-энд

С пользой для здоровья провели выходные жители микрорайона Затон.

В субботу и в воскресенье в парк «Волна» пришли любители скандинавской ходьбы - и мужчины, и женщины. Как рассказывают фанаты «палок» и пеших прогулок, этот вид физической активности универсален и наиболее доступен для оздоровления и поддержания физического тонуса.

- При ходьбе важно соблюдать технику: уметь управлять телом. Поскольку положительный эффект от занятий напрямую связан с умением давать правильную нагрузку. Все, с кем мы тут постоянно встречаемся, чувствуют улучшение, - говорит Валентина Анисимова.

Те, кто помоложе, «атаковали» каток. Но не только: многие приходят и катаются семьями. Многих администратор Людмила Александровна знает в лицо.

- Они всю зиму сюда ходят, давно стали своими. Большинство - жители близлежащих кварталов, но некоторые и с Горсовета приезжают, - говорит «хозяйка катка», выдавая очередную пару в прокат.

В дальнем углу мальчишки оттачивают навыки владения клюшкой.

- Постоянно приходим тренироваться. Дед Мороз подарил сыну хоккейную форму - теперь мы просто обязаны оправдать его ожидания и научиться играть, - считает Дамир Гареев.

- Лед здесь хороший, после обильного снегопада его снова обновили, - присоединился к разговору Игорь Германов.

От соблазна покататься на коньках не удержались и мы, - и, надо признаться, не пожалели. Для того, чтобы освоиться на льду и вспомнить утраченные навыки, хватило несколько минут. Пара троек неуверенных махов одеревеневшими ногами - и снова рассекаем по «зеркальному» полю...

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.