Подарок для Ангелочка

Компания «Бурсервис» в рамках акции «Подари Новый год детям» вручила 12-летней Ангелине Габбасовой телевизор.

Для семьи, где дочку-инвалида воспитывает одна мама, это стало большим событием.

- Ребенок получил родовую травму по вине врачей, - рассказывает Аделина Маратовна, - в результате - детский церебральный паралич, девочка не может ходить и с трудом сидит.

Несмотря на тяжелый недуг, Ангелочек (так называет ее мама) научилась говорить, а также пытается читать и считать. Мамины любовь и упорство могут творить чудеса. С рождения девочка плохо слышала и почти ничего не видела. Пришлось пройти немало больниц и врачей, чтобы слух и зрение. Аделина Маратовна все время посвящает дочке. Работать она не может, поэтому живут мама с дочкой очень скромно. Ездить на лечение в другие города стоит немалых денег, поэтому приходится себе во многом отказывать.

Семья живет в поселке Новые Черкассы в 10-метровой комнате, купленной на средства маткапитала. Несмотря на маленькую жилплощадь, здесь чисто и уютно. Беда в том, что квартира расположена на втором этаже. И с каждым годом все тяжелее выносить дочку на улицу, ведь она уже догнала маму по росту. По поводу установки пандусов женщина обращалась в разные инстанции, где ей неизменно отвечают: возможна только установка съемных. Представить себе, как можно сначала закрепить, а потом снять рельсы весом 30 килограммов, невозможно. Поэтому спуск до первого этажа, где ребенка ждет инвалидная коляска, каждый раз испытание.

- Лишний раз из дому не выйдешь, - словно оправдывается Аделина Маратовна, - но мир не без добрых людей: помогают подруги - присматривают за Ангелиной, пока я в магазин или в аптеку сбегаю. Ведь я ее ни на минуту не могу оставить одну. Поэтому мечта у меня самая прозаическая – переехать на первый этаж.

Мама и дочь все время вместе: поют, рисуют, радуются гостям. Кошка Снежка тоже получает свою порцию ласки.

- Счастье оно в мелочах, - считает Аделина. – Пришли друзья – радость, солнце вышло – мы улыбаемся. Нам помогают бабушка с дедушкой. Вот Павел Александрович нам санки мастерит, чтобы дочке было удобно.

О большом телевизоре с плоским экраном Габбасовы могли только мечтать - теперь Ангелочек сможет смотреть свои любимые мультики и детские передачи на большом экране.

Светлана ЯНОВА.