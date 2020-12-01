Акушерка роддома №3 Танзиля Юсупова стала лауреатом Республиканской премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке».

Ее стаж в профессии – 48 лет, столько же она проработала в этом медицинском учреждении. Детишки, которых она принимала, уже сами стали папами и мамами, а некоторые - даже дедушками-бабушками.

- Все дети, появившиеся на свет, чудесные, - считает Танзиля Ахнафовна. - Счастливая, только что родившая мамочка, глядя на свое чудо, спрашивает «правда, он красивый?» Мы всегда отвечаем утвердительно. А современные младенцы еще прекраснее. Как это объяснить – не знаю. И характер сразу виден, просто с первого вздоха и крика. Порой такая сила проявляется, только держись... До сих пор люблю нянчиться с ними, когда время выдается. И пахнут они просто замечательно.

Через ее руки прошли несколько тысяч женщин, но узнают ту, которая помогла появиться на свет долгожданным дочкам-сыночкам, очень редко. Ведь акушерка вступает в дело тогда, когда роженица меньше всего способна думать о чем-то, кроме схваток. Танзиля Ахнафовна проверяет, как идут схватки, объясняет, как нужно дышать и тужиться.

- Акушерка должна сострадать женщине, - говорит Юсупова, - а жалость в родах всегда плохой помощник. Наоборот, необходимо уберечь роженицу от этого чувства. Бывает, что некоторые особо эмоциональные стремятся едва ли не выбежать из родильного блока, ничего не видят и не слышат в этот момент. Поэтому моя задача - вселить в роженицу уверенность, надежду, что будет все хорошо, успокоить.

Когда малыш появляется на свет, акушерка перерезает пуповину и сразу же прикладывает его к маминой груди. Потом измеряет его рост, взвешивает, одевает ребенку бирочку с личной информацией и передает медсестре и врачу-неонатологу.

- Каждый раз, как в первый, очень трогательный момент, - вспоминает Танзиля Ахнафовна. – Мастерство необходимо в любом деле. В нашем – тоже, иногда достаточно взгляда, чтобы определить, нужны ли срочные действия медперсонала. Сегодня мне легче – при родах присутствуют и врач-акушер, и неонатолог. Раньше решение принимал только акушер.

С современными девушками работать непросто. Они считают себя куда более знающими, начитавшись информации в интернете. По мнению Юсуповой, лет 15 назад пациентки больше доверяли медикам. Но в конечном итоге все зависит от опыта и действий акушера.

Саша БЕЛОВА.

Корзинка

Также лауреатами Республиканской премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке» стали: в номинации «Организатор здравоохранения - главный врач Зухра Гурова, в «Организации года в области перинатальной медицины» - коллектив роддома №3, а также акушерка Гульгена Лугманова, анестезиолог-реаниматолог Рустем Аюпов, заведующий родовым отделением Альберт Савин