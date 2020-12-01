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Каждый раз, как в первый…

Автор: cmanager от Сегодня, 11:59

Каждый раз, как в первый…Акушерка роддома №3 Танзиля Юсупова стала лауреатом Республиканской премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке».

Ее стаж в профессии – 48 лет, столько же она проработала в этом медицинском учреждении. Детишки, которых она принимала, уже сами стали папами и мамами, а некоторые - даже дедушками-бабушками.

 - Все дети, появившиеся на свет, чудесные, - считает Танзиля Ахнафовна. - Счастливая,  только что родившая мамочка, глядя на свое чудо,   спрашивает «правда, он красивый?» Мы всегда  отвечаем утвердительно. А современные младенцы еще прекраснее. Как это объяснить – не знаю. И характер сразу виден, просто с первого вздоха и крика.  Порой такая сила проявляется, только держись... До сих пор люблю  нянчиться  с ними, когда время выдается. И  пахнут они просто замечательно.

Через ее руки прошли несколько тысяч женщин, но узнают ту, которая помогла появиться на свет долгожданным дочкам-сыночкам, очень редко. Ведь акушерка вступает в дело тогда, когда роженица меньше всего способна думать о чем-то, кроме схваток.  Танзиля Ахнафовна проверяет,  как идут схватки, объясняет, как нужно дышать и тужиться.

- Акушерка должна сострадать женщине, - говорит Юсупова, - а      жалость  в родах всегда плохой помощник.  Наоборот, необходимо уберечь роженицу от этого чувства.  Бывает, что некоторые особо эмоциональные стремятся  едва ли не  выбежать из родильного блока, ничего не видят и не слышат в этот момент. Поэтому моя задача - вселить в роженицу уверенность,  надежду, что будет все хорошо, успокоить.

Когда малыш появляется на свет, акушерка перерезает пуповину и сразу же прикладывает его к маминой груди. Потом измеряет его рост, взвешивает, одевает ребенку бирочку с личной информацией и передает медсестре и врачу-неонатологу. 

- Каждый раз, как в первый, очень трогательный момент, - вспоминает Танзиля Ахнафовна. – Мастерство необходимо в любом деле. В нашем – тоже, иногда достаточно  взгляда, чтобы определить, нужны ли срочные действия медперсонала. Сегодня мне легче – при родах присутствуют и врач-акушер, и неонатолог. Раньше  решение принимал только акушер.

С современными девушками работать непросто. Они считают себя куда более знающими, начитавшись информации в интернете.  По мнению Юсуповой, лет 15 назад пациентки больше доверяли медикам.  Но в конечном итоге все зависит от опыта и  действий акушера.

Саша БЕЛОВА.

Корзинка

Также лауреатами Республиканской премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке» стали:  в номинации «Организатор здравоохранения - главный врач Зухра Гурова, в «Организации года в области перинатальной медицины» - коллектив  роддома №3, а также  акушерка Гульгена Лугманова, анестезиолог-реаниматолог Рустем Аюпов, заведующий родовым отделением Альберт Савин

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