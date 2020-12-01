На улице не остались

Многодетная семья Хуснияровых, оставшаяся без крыши над головой из-за пожара, скоро отпразднует новоселье. В выходные им доставили домокомплект, и в начале нового года они уже смогут отметить новоселье.

Несчастье из-за бани

Несчастье случилось в конце ноября. Семейство проживает в СНТ-27 рядом с деревней Базилевка Калининского района. Несколько дней не было электричества, и, чтобы обогреть дом, топили пристроенную к нему баню. В тот день термометр показал всего плюс четырнадцать. Поэтому, пока Алсу собирала детей в школу и детсад, муж Ирик как обычно затопил баню. Потом он отправился забирать дочку с учебы, а женщина, оставшаяся еще с двумя детьми, прилегла вздремнуть.

- Когда открыла глаза, в комнате уже горела дверь, ванная тоже была в огне, в зале полыхал телевизор. Чудо, что я проснулась. Скорее всего, мы бы просто задохнулись во сне, - с дрожью в голосе вспоминает Алсу Хусниярова.

Женщина с двухлетним малышом и старшим 13-летним сыном выбежали на улицу. Босых и раздетых детей она отвела к соседям, а сама вернулась в дом, чтобы забрать кое-какие вещи. За документами и деньгами заходить снова не решилась, так как все помещения уже заволокло едким дымом. Хотя пожарные приехали достаточно быстро, все имущество многодетного семейства сгорело дотла. Ни документов, ни денег, ни крыши над головой. Перед самыми холодами они оказались буквально на улице.

Неравнодушные люди помогли погорельцам, собрав для них теплую одежду и еду. Ночевать пока приходится по соседям.

Помощь пришла

Пострадавшие обратились на прием граждан 1 декабря к секретарю регионального отделения «Единой России», главе республики Радию Хабирову. Администрации Калининского района поручили помочь им всем, чем возможно. Также подключились волонтеры проекта «Наша забота» партии «Единая Россия». Они помогли расчистить пепелище и разгрузить доставленные в выходные стройматериалы, а потом добровольцы помогут в строительстве дома.

- Основная проблема в садовых товариществах – это отсутствие отопления. Ранее они обогревали дом за счет печи в бане, что и привело к пожару, — рассказала руководитель общественной приемной «Единой России» Эльвира Аиткулова.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров принимал личное участие в разгрузке стройматериалов.

- Надеемся, что в начале нового года семья уже справит новоселье, - сказал он.

На днях начнут возводить фундамент на месте будущего дома. Алсу Хусниярова поблагодарила всех за помощь, теперь у них будет новое жилье.

Алина Дмитриева.