«Рахмат за память о сыне!»

7 декабря во всех общеобразовательных учреждениях столицы прошли классные часы, посвященные человеку, который за два года на посту мэра сделал очень многое для Уфы. Мы побывали на таком мероприятии в лицее №93.

Ребята притихли и слушали, каким был этот замечательный человек в детстве, как ходил за несколько километров в школу и как любили его одноклассники.

Простой парнишка из сельской глубинки – небольшого села Старо-Ихсаново Чекмагушевского района сделал себя сам и многое бы успел на посту мэра, если бы не трагическая случайность. Карьеру будущий мэр Уфы начал в 1981-м слесарем 4-го разряда в ЖЭУ № 40, потому и относился к рабочему человеку с большим пониманием и уважением. С благодарностью вспоминают его и представители спорта и культуры.

- Жаль, у нас с Ульфатом Мансуровичем были большие планы, - говорит директор ГДК Александр Петров.

- Спасибо Ульфату Мансуровичу за построенную для нас прекрасную школу, - признается директор детской школы искусств им. Адигама Искужина Ахият Гаитбаев.

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов знал Ульфата Мансуровича с младых ногтей:

- Он у меня тренировался, несмотря на невысокий рост, играл отлично! С удовольствием приходил поболеть за своих на матчи. С его помощью «пробили» строительство Центра волейбола в Калининском районе, теперь он будет носить его имя. В честь Ульфата Мансуровича также решено ежегодно проводить международный турнир по волейболу среди юношей и девушек.

Много было сделано в части благоустройства столицы, ремонта подъездов, создания детских площадок. Наконец-то открыли фонтан «Танцующие журавли», который находился на реконструкции 11 лет.

Ученики смотрели кадры из документального фильма, посвященного бывшему мэру, слушали рассказ о его делах.

Вместе со всеми, правда, онлайн присутствовали на уроках заместитель главы администрации Алина Сулейманова и мама Ульфата Мансуровича. Мудрая уважаемая земляками Миляуша Мухаматшариповна призналась:

- Зур рахмат за память о моем сыне! – сказала она. – Спасибо организаторам урока, педагогам и ученикам, администрации города от всей нашей большой дружной семьи! Желаю, чтобы наша Уфа процветала, как этого хотел мой сын.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Корзинка

В мероприятии приняли участие свыше 25 тыс. школьников 5-9 классов