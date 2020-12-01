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Ковид. Послесловие

Автор: cmanager от Вчера, 09:53

Ковид. ПослесловиеДумаете, что выписанный из инфекционного госпиталя пациент готов выйти на работу и вести прежний образ жизни? Ошибаетесь. Что это не так, на собственном опыте убедились сотни уфимцев. Ускорить процесс реабилитации  помогут медики.

Как восстановить свое здоровье после перенесенной инфекции - об этом говорим  с заведующим дневным стационаром Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Региной Нугумановой.

 

- Как давно вы занимаетесь реабилитацией пациентов, перенесших это коварное заболевание?

-  Реабилитационное лечение пациентов с вирусной пневмонией с подтвержденным COVID -19 началось в августе. Пациенты поступают к нам  после стационарного и амбулаторного лечения по направлению от терапевта по месту жительства. Их восстановлением занимается мультидисциплинарная бригада, куда входят терапевт, врач  и инструкторы-методисты ЛФК,  физиотерапевт, психолог.

- На что в первую очередь направлена реабилитация?  

- Как правило, к нам направляют тех, у кого сохранился большой процент поражения легких. Поэтому реабилитационное лечение направлено на восстановление функции легочной ткани и бронхов. Пациенты в течение 10 дней  посещают занятия по  дыхательной гимнастике, где они с помощью опытного инструктора ЛФК выполняют специальные упражнения.  Это заставляет легкие работать в прежнем режиме, повышает  выносливость мышц конечностей. Также наши специалисты обучают пациентов правильной  дыхательной гимнастике для последующей реабилитации в домашних условиях.

- Одними упражнениями, наверное, в норму не прийти?

- Безусловно. Мы уделяем большое внимание физиотерапевтическому лечению. С помощью магнитотерапии, парафиновых аппликаций, СМТ на грудной отдел позвоночника и светолечения «Биоптрон»  удается достигнуть противовоспалительного и  противоотечного эффекта. Таким образом улучшается  кровообращение бронхолегочной системы. Для улучшения дренажной функции лёгких по показаниям пациенты посещают массаж грудного отдела позвоночника. С антиоксидантой целью назначаются сухие углекислые ванны. С общеукрепляющий целью пациенты с удовольствием посещают фитобар. Немаловажно в реабилитации пациентов, перенесших вирусную пневмонию,  медикаментозное лечение. Пациенты приходят к нам с  жалобами на сильно выраженную слабость, снижение памяти и внимания, нарушение сна. После курсового медикаментозного лечения пациенты отмечают значительное улучшение общего состояния, появляются силы и желание двигаться.

- Одним из последствий перенесенной инфекции врачи называют депрессию. С ней можно справиться?

- Психологическая коррекция играет большую роль в реабилитации больных. Наши пациенты посещают индивидуальные занятия психолога для преодоления перенесенного стресса, восстановления эмоционального фона. После реабилитационного лечения в условиях нашего дневного стационара они выписываются с положительной динамикой: со значительным улучшением дыхательной функции легких, с хорошим эмоциональным настроем для дальнейшего восстановления здоровья и трудовой деятельности.

Светлана ЯНОВА.

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Категория: Вторник

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