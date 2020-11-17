Секрет ее долголетия

Труженику тыла Ираиде Ивановне Кожевниковой исполнилось 95. Она прожила непростую, полную лишений жизнь.

Родилась в селе Архангельском в простой рабочей семье. Когда началась война, ей не исполнилось и 16.

- Зима, снег по пояс, а мы с девчонками в лаптях на босу ногу лес валим, - вспоминает Ираида Ивановна. – Весной и летом посевная и уборка урожая, жали пшеницу серпом, все делали вручную. Один трактор на весь колхоз, комбайн впервые увидели только в начале 1960-х.

Мама нашей героини умерла рано, в 23 года, оставив сиротами двух дочерей. Отец снова женился, в новом браке родилось еще трое детей.

- Потом не стало деда с бабушкой, и мы остались совсем одни, - продолжает ветеран, - нянчились с соседскими ребятишками, чтобы хоть как-то себя прокормить. Отец с войны не вернулся, погиб при освобождении Чехословакии.

Послевоенные годы запомнились не только тяжелыми лишениями, но и радостью: одна за другой у Ираиды родились три дочери.

- Детей оставить было не на кого, муж умер, - рассказывает она, - если бы не соседка тетя Шура Землякова и ее дочь Валентина, не знаю, что бы делала.

Когда дочки подросли, пришли матери на помощь. Старшая Татьяна уже в 8 лет пошла работать дояркой, младшие помогали полоть, убирать сено.

Все три выросли достойными людьми. Ольга Васильевна Дзядук, средняя дочь Ираиды Ивановны, получила специальность мастер молочной промышленности, награждена орденом Трудовой Славы, избиралась в депутаты городского и областного совета. Было это в Бухаре в эпоху существования Советского Союза.

Две другие сестры тоже выбрали рабочие профессии.

Ираида Ивановна работала до 70 лет, когда уже могла быть на заслуженном отдыхе. В 1984 году Ольга Васильевна забрала маму к себе в поселок Новые Черкассы.

У труженицы тыла шесть внуков, 12 правнуков и три праправнучки. Когда семья в 35 человек собирается вместе, то с трудом умещается за большим столом. Полгода назад Ираида Ивановна перестала видеть, но продолжает интересоваться новостями в стране и республике – слушает радио, которое подарил ей один из внуков.

- Вот Джигарханян умер, - сообщила она нам, - а ведь он меня на 10 лет моложе. Наверное, секрет моего долголетия в том, что ели в молодости одну траву, лебеда не успевала поспевать, летом было проще – ягоды, черемуха. Из гнилой картошки пекли лепешки. И не мы одни так жили.

На философский вопрос «В чем для вас смысл жизни?», ветеран труда горько заметила: «Я жизни-то и не видела. Только сейчас чувствую, что живу, хоть и потеряла зрение. Радуюсь за своих внуков и правнуков».

Есть у труженицы тыла одна просьба. Получить юбилейную монету к 75-летию Победы в Великой Отечественной.

- Это моя память, столько сил отдали мы, девчонки и мальчишки, во время войны, чтобы приблизить 9 Мая, до сих пор слезы на глаза наворачиваются, как вспоминаю, когда мы бревно своими ручонками вдвоем не могли обхватить, но работали: все для фронта, все для Победы.

Светлана ЯНОВА.