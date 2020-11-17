Влюблены друг в друга и в спорт

В традиционном конкурсе «Молодая семья-2020», который прошел в Городском Дворце культуры, честь района защищали Чувилины.

– Семья – самая большая ценность! Даже не можем себе представить, какой была бы жизнь, если бы нас друг у друга не было, – говорят супруги.

В браке они 8 лет. Евгений – программист, Татьяна – экономист, но в данный период всю себя посвящает семье, справляясь со своими обязанностями на «пять с плюсом».

Познакомились они подростками. Таня, живущая с родителями на улице Менделеева, и Женя из многоэтажки в Затоне проводили каникулы у бабушек, чьи участки располагались по соседству. Со временем детская дружба переросла в нечто большее, и их дороги больше не расходились. Закончили один институт, создали семью. Семь лет назад переехали в свой дом, который построили вместо одного из старых.

У Татьяны и Евгения два сына. Шестилетний Матвей готовится к поступлению в первый класс – ходит на подготовительные курсы. Приходя домой, с увлечением делится новыми знаниями и открытиями с трехлетним Демидом.

В семье все влюблены в спорт: активно занимаются фитнесом, играют в хоккей и катаются на роликовых коньках.

– Мы участвовали во всероссийских и республиканских соревнованиях по роллерному спорту, в осенних и зимних марафонах. А еще вместе собираем пазлы, готовим пироги, плов, лепим пельмени. В предстоящие выходные решили сделать хинкали.

Также любим ездить отдыхать по родной республике: кататься на лыжах, квадроциклах, – рассказывает Татьяна.

О существовании городского конкурса для молодых семей узнали впервые и решили подать заявку. Для участия пришлось подготовить представление и ролик.

– Мы стояли, обнимая друг друга, и дарили свою любовь окружающим, показывая сердечки. Это было очень волнительно! – делится Татьяна.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, количество болельщиков пришлось ограничить. Но обстановка была настолько теплой, что участники не соперничали, а поддерживали друг друга.

Какую из семи семей признают лучшей в городе, узнаем 23 ноября. А в районе самой крепкой и дружной можно считать Чувилиных.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото из семейного архива.