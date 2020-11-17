Сердце прихватило…

Дамокловым мечом навис ковид над здоровьем людей и закономерно, что медики уделяют ему внимание в первую очередь. Однако есть пациенты с хроническими заболеваниями, для которых опасность встречи с вирусом возрастает в разы. Обо всем нам рассказал главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

- Увеличилось ли количество серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии?

- В ситуации пандемии COVID-19 особую группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сочетание коронавирусной инфекции с ССЗ создает дополнительные сложности в диагностике и лечении больных. На сегодняшний день при подтверждении диагноза COVID-19 пациенты маршрутизируются в ковидный госпиталь городской больницы №18 г.Уфы.

Течение ишемической болезни сердца значительно ухудшается на фоне перенесенной коронавирусной инфекции, что влияет на рост смертности от этого заболевания. Тем не менее, очень важным является раннее выявление ССЗ и соответственно раннее лечение.

Сейчас мы активно ведем работу по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. В кардиоцентре в полном объеме ведется оказание плановой медицинской помощи людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проводятся операции, в том числе высокотехнологичные. Продолжается амбулаторное наблюдение, что очень важно для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

- Какие заболевания встречаются и обостряются чаще всего?

- Коронавирус может вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома с поражением сердечно-сосудистой системы.

При COVID-19 обостряются сердечно-сосудистые заболевания, в числе которых: гипертоническая болезнь (регулярное повышение АД), ишемия (недостаточное поступление кислорода к сердечной мышце), фибрилляция предсердий (нарушение сердечного ритма, которое заключается в неупорядоченном, очень быстром сокращении волокон миокарда), сердечно-сосудистая недостаточность (неспособность сердца и сосудов поддерживать в полной мере движение крови по сосудам и кровоснабжение органов и тканей).

Любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие острых и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще инфицируются SARS-CoV-2, в особенности при наличии гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

- Увеличилось ли количество жизнеугрожающих состояний в связи с тем, что пациенты опасаются обращаться к врачу в поликлиники или откладывают необходимые обследования?

- Консультативная помощь в поликлинике и стационаре кардиоцентра оказывается непрерывно в полном объеме. Кроме того, осуществляются дистанционные телемедицинские консультации. Таким образом, участковый терапевт может направить данные пациента на удаленную консультацию, что также ускорит решение о дальнейшей тактике лечения пациента.

Информация о непрерывной работе кардиоцентра (поликлиники и стационара) регулярно публикуется в социальных сетях РКЦ и официальном сайте.

- В каком порядке сегодня оказывается помощь в стационарах?

- Для плановой госпитализации в Республиканский кардиоцентр пациентам необходимо иметь: направление из поликлиники по месту жительства, документы (паспорт, полис ОМС), перечень обследований в зависимости от патологии, анализ на COVID-19 (не позднее 7 дней до даты госпитализации).

Экстренная медицинская помощь оказывается всем пациентам при наличии экстренных показаний через «красную зону».

- Стоит ли пациентам во время пандемии отказываться от статинов, снижающих риск возникновения тромбов, поскольку у данной группы препаратов выявлены серьезные побочные эффекты?

- Отказываться от приема статинов не следует ни в коем случае. Сегодня имеются публикации о том, что у людей, принимающих статины, реже отмечаются серьезные осложнения COVID‑19 и легче протекает заболевание. Хотя, конечно, статины, помимо своего прямого эффекта по снижению уровня «плохого» холестерина, имеют еще целый ряд полезных свойств, в частности обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Пациентам любого возраста, принимающим ацетилсалициловую кислоту в низких дозах при заболевании сердца, следует продолжить приём. Подтверждённая или подозреваемая инфекция COVID-19 не является поводом для прекращения приема ацетилсалициловой кислоты.

Екатерина КЛИМОВИЧ.