Разноцветная игра

– Раньше вся площадка была в песке, а теперь ее украшают яркие квадраты, которые к тому же травмобезопасные. Теперь мы можем быть уверены в безопасности детей, – делятся жители дома №53/1 по ул. Карла Маркса. Их двор благодаря собственным стараниям обзавелся резиновым покрытием.

Взять инициативу в свои руки владельцы квартир решили сразу после того, как заселились. Одними из первых в Уфе создали товарищество собственников жилья. Сначала организовали «Строитель», позже ТСЖ «Профи».

– Данная форма удобна тем, что жители сами управляют своим домом. Проблемные вопросы сначала обсуждаем направлении, затем выносим на решение собственников, – рассказывает председатель уличного комитета Лариса Круглик.

Начинать было сложно, несколько раз менялся руководящий состав. Впервые в программе ППМИ участвовали три года назад и выиграли. На полученную субсидию построили детскую площадку, заасфальтировали двор, парковочные места. В этом году повторно подали заявку, и опять успешно.

– Сам проект обошелся в 500 тысяч рублей, с населения мы решили собрать 10 процентов. Чтобы донести информацию и убедить каждого, пришлось проводить беседы, как очные, так и заочные. В итоге результатом можно гордиться.

– Мы прежде всего стараемся для наших детей и внуков. У детей должна быть возможность отвлечься от компьютеров, телефонов и повеселиться со сверстниками на современной и обустроенной игровой площадке, – говорит Лариса Файеловна.

Корзинка:

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в районе продолжается. В этом году субсидии из регионального и городского бюджетов получили 8 социально ориентированных проектов. Заявки на участие в ППМИ-2021 администрацией Ленинского района принимаются по электронному адресу: lenadm-econom@mail.ru. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел экономики и предпринимательства по телефонам: 229-04-05, 229-04-10; либо подойти на ул. Мустая Карима, 19, в 309-й кабинет.

Анна БЕССОНОВА.