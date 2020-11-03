Ничего не требуя взамен

Артистов-волонтеров Башкирской государственной филармонии, оказавших помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса, наградили Благодарственными письмами администрации района.

Индира Асадуллина, народная артистка РБ, художественный руководитель музыкально-литературного лектория:

– Как только началась пандемия, филармонии предложили принять участие в акциях по оказанию помощи нуждающимся и я, как руководитель, без всяких колебаний решила поддержать эту идею. Несмотря на то, что была очень встревожена ситуацией, предложила ребятам подключиться. Желающих оказалось много, но по разным причинам: у кого-то дома пожилые родители, у кого-то другие уважительные обстоятельства – пришлось ограничиться 12 человек.

Мы разгрузили и развезли 400 продуктовых наборов. Пока ездили по адресам, приходилось видеть разное: люди были напуганы и не могли выйти из дома. Некоторые сидели без крошки хлеба и просили нас сходить в магазин. В одной из квартир застали женщину, которая лежала в гипсе, а ее супруг не мог спуститься с пятого этажа. Они благодарили нас за заботу, а мы чувствовали свою надобность.

Мы понимали, что идем на риск, но верили, что все будет хорошо, и действительно никто из артистов не заболел.

Когда создавала благотворительную группу, я ребятам музыкально-литературного лектория сказала, что это не на один раз и пока ситуация остается напряженной, мы постоянно на низком старте. Готовы продолжить благотворительную миссию в любой момент.

Эльмира Юлдашева – артистка разговорного жанра.

– Стремление помогать нуждающимся было во мне всегда.

Поэтому когда наш руководитель Индира Ильдусовна спросила, кто сможет стать волонтером, я, даже не задумываясь о том, что могу принести заразу в свою семью, а у меня трое детей, согласилась.

Сейчас многие люди боятся за себя, за своих близких, и это естественно, ведь вирус очень коварен. Но именно в такое нелегкое время очень важно не быть равнодушным к чужому горю.

Венера Аюпова, лектор-музыковед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премии «Золотой Аполлон»:

– Мне поручили обзвонить 50 пенсионеров, находящихся в режиме самоизоляции. Это работа, требующая больших душевных сил. Я попадала на людей одиноких, ограниченных в общении, и главным для них были не продукты, а необходимость с кем-то поговорить. Беседовала с ними, а им было приятно, что их вспомнили. Мы должны были выяснить, нуждаются ли в доставке продуктов и как им живется в изоляции. Как они справляются? Ведь за 80-90 лет жизни они впервые оказались в подобной ситуации.

– Они знали, кто звонит?

– Себя мы не называли себя, говорили, что по заданию администрации. Если спрашивали, как зовут, я представлялась просто Венерой. Впрочем, никто и не интересовался. Им было важно, проявленное к ним внимание. В основном все люди вели себя адекватно, хотя один попытался пошутить грубо, но в результате мы договорились до того, что он чуть ли не предложил мне руку и сердце.

Беседовала Анна БЕССОНОВА.