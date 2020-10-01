«Уфимская Коммунарка» меня спасла»

Поздно вечером возвращалась из района Президент Отеля от родственников на такси. Водитель – крепкий мужчина лет 40 приятно удивил: он был в маске. Не могла не похвалить его:

- Вы молодец, думаете о нашей безопасности!

- Соблюдаю инструкции, хотя по правде я безопасен! Ну, если верить тому, что переболевшие ковид не представляют угрозы…

Артур оказался человеком разговорчивым, и всю дорогу мы беседовали об этой болезни. Его слова стали для меня откровением, ведь многое расходилось с тем, что приходилось слышать раньше.

- Я – спортивный, крепкий мужчина, возможно, слишком самоуверенный, ведь из соцсетей узнал, что если в целом здоров, то и не заметишь, как переболеешь, а может, и вовсе эта зараза тебя не возьмет.

Началось все довольно невинно, как обычная простуда. Супруга сразу всполошилась – а как у тебя с обонянием, запахи чувствуешь? Да все было в норме – ни температуры, ни кашля, немного как будто першило в горле, но на это внимание не обращал. Жена успокоилась, а за детей переживать не стоит – у нас сын учится в Рязани на кадрового военного. На следующий день вечером Аля приготовила манты. Я сел за стол, чувствую как будто мясо подпорчено, да и запах… Спрашиваю: «Что за фарш у тебя такой!» А она: «Да все тот же, сам привозил». Мы, надо сказать, из деревни говядину привозим, узнаем через родственников, и сразу выезжаем… Ну, меня это насторожило. Звоню приятелю втайне от супруги, чтобы ее не пугать. А он смеется: выпей стопочку на ночь, и все пройдет! Я так и сделал, а ночью проснулся с жаром. Выпил целую «батарею» таблеток, что нашел: и парацетамол, и аспирин, и нурофен. К утру температура спала до 35, 9 и, я отправился на работу.

- А почему не в больницу? Сдать анализ на ПЦР, на КТ?

- Так эти анализы не всегда показывают, а про КТ и мыслей не было – не задыхался. Одышка появилась на пятый день, а до того состояние было то лучше, то хуже, одним словом, сплошные качели. Супруга уже начала держаться от меня подальше, вызвали терапевта, но он не пришел. А на следующий день вроде опять полегчало, и опять сел за баранку. А потом мне уж супруга рассказывает: «Ночью пришел ко мне, трясешься, глаза навыкате, хрипишь, а сам горячий, как утюг». «Скорая» приехала где-то через полчаса. За это время я уж думал, что все, «кранты». Спасла кислородная маска, я прильнул к ней, как лось на водопое. Привезли меня в Зубово, уже на носилках занесли в палату.

- Говорят, госпиталь переполнен?

- Да, в палате тесновато, сразу видно, что «постояльцев» больше чем достаточно. Меня реанимация миновала, как там, не знаю. Лечили как обычно – капельницы, уколы. Главное, нужно разжижать кровь, иначе появятся тромбы, а они в первую очередь «разлетятся» в легкие и можно задохнуться. Также могут попасть и закупорить другие органы. Мне так врачи объяснили. Вот кому бы я поставил памятник! И как они только в этих «скафандрах» управляются? У меня была врач - женщина, довольно суровая, как командир. И как они умудрялись в перчатках и в таких костюмах ставить капельницы? Когда уже пошел на поправку, сдружился с Петром из Кушнаренково. Он пережил реанимацию, говорит, ничего не помнит, только то, что воздух подавали холодный.

- Вы сколько пролежали?

- Там долго не держат: народу много. Как пошел на поправку – освободи место для другого. У меня поражение было 52%, но я довольно быстро «оклемался», уже через 3 дня почувствовал облегчение. Утром проснулся, как обычно, раньше всех, и чувствую, что что-то хорошее со мной случилось. Раньше камень на сердце лежал, переживал, что дальше будет. А проснулся, и на душе светло, встал умыться, понял, что и дышать-то легче! С каким удовольствием я в обед поел! Надо сказать, в Зубово кормят, как в санатории, очень вкусно, вот только был бы аппетит. В общем, спасибо врачам: «Уфимская Коммунарка» меня спасла. Потом перед выпиской приходил инструктор, учил, как восстановить дыхание, но это мне уже не понадобилось.

- Теперь будете беречься? А как супруга, кстати?

- Удивительно, но она не заболела, чему я рад, конечно. Теперь знаю, что это такое и говорю своим товарищам: «Мужики, это не шутка! Следите за собой: маски, перчатки. И бросайте курить!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото предоставлено Артуром.