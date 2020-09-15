Вакцины, грипп и ковид

Одна из самых горячих тем холодного осенне-зимнего сезона —грипп и ОРВИ. Это является особенно важным, потому что предстоящий подъем сезонной заболеваемости имеет свои особенности. Поможет ли прививка от гриппа в случае, если пациент заболеет коронавирусом? На самые актуальные вопросы ответила заведующая отделением эпидемиологии и дезинфекции Городской клинической больницы №13 Гульфия Пристреминова.

- Началась массовая вакцинация населения от гриппа и пневмонии. Сколько доз получила больница?

- Пневмококковой вакцины у нас уже нет, так как по плану мы завершили вакцинацию еще 15 августа. Сейчас активно прививаются от гриппа. Наша больница получила 20280 доз. 9616 человек привиты.

- Многим моим пожилым знакомым начали поступать звонки из поликлиник. Их приглашают на вакцинацию. Кто может рассчитывать на бесплатную прививку?

- Согласно приказу Минздрава, ее делают в первую очередь студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы коммунального хозяйства.

- Учитывая непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, многие сейчас захотели сделать прививки от сезонных заболеваний. Есть ли противопоказания?

- Ими являются аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины, сильные поствакцинальные реакции. Также есть временные противопоказания. Например, при острых лихорадочных состояниях, обострениях хронических заболеваний. В первом случае придется дождаться полного выздоровления (2-4 недели), а во втором ремиссии.

- А что делать тем, у кого есть противопоказания? Как защититься?

- Использовать в общественных местах маски, соблюдать социальную дистанцию, меньше находиться в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, находясь на улице,

меньше прикасаться руками к лицу.

- Увеличилось ли реальное число желающих на вакцинацию по сравнению с прошлым годом?

- Население идет активно, особенно лица из группы риска. Стало больше организованных коллективов, многие хотят привиться именно от пневмококковой инфекции.

- Способна ли эта прививка ослабить течение коронавируса?

- Она поможет избежать присоединения и развития серьезного осложнения – бактериальной пневмококковой пневмонии, но не исключает заболевания коронавирусной инфекцией и развития

других осложнений, в том числе и бактериальных.

- Есть новость о том, что в России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от коронавируса. Что это значит?

- Зарегистрирована первая вакцина против коронавирусной инфекции – «Спутник V», начинается массовое производство, в октябре-ноябре планируется начать вакцинацию среди

наиболее подверженных заболеваемости групп - медицинские и образовательные учреждения.

- Ежедневно на территории республики фиксируется прирост 80-90 случаев внебольничных пневмоний и порядка 30 случаев COVID-19. На больницу легла огромная нагрузка. Вы проводите КТ исследования не только уфимцам, но и жителям районов. Сколько обследований проходит в день?

- С 24 апреля в нашей больнице организовано АЦКТ, которое работает в круглосуточном режиме, на несколько часов в день закрываясь на дезинфекцию. Врачи-рентгенологи работают посменно. Если в мае было проведено 1395 обследований на внебольничную пневмонию, то в июле 3937. В августе статистика пошла на спад – 2957. С помощью КТ-исследования также выявили признаки новообразований. С апреля у нас было 27 таких случаев. В большинстве они оказались доброкачественными.

Мария АПКАРИМОВА.

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Существует специфическая и неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ. К первой относится вакцинация, она признана во всем мире ведущим методом защиты от гриппа. Состав вакцин обновляется ежегодно в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В качестве неспецифической профилактики для повышения устойчивости организма к возбудителям ОРВИ можно применять медикаментозные средства: витамины А, С и группы В, препараты растительного происхождения: экстракт элеутерококка, настойка аралии, женьшеня.

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Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от сезонных заболеваний, в том числе гриппа. Риск заболеть после прививки гораздо ниже, чем вообще без неё. Защитный эффект проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. Следует отметить, что вакцина не дает абсолютной гарантии, что человек не заболеет, но помогает легче перенести грипп, без осложнений.