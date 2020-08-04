Отличники останутся на родине

На еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством главы региона Радия Хабирова, сообщили, что общая ситуация с COVID-19 и пневмонией достаточно стабильна.

Про болезни

Министр здравоохранения Максим Забелин доложил, что темп прироста заболеваемости составляет 0,7, коэффициент распространенности 0,9 %. По словам руководителя регионального Минздрава, врачи ежедневно регистрируют 60-80 случаев заболевания внебольничной пневмонией. При этом количество выздоровевших превышает число заболевших. Так, за минувшие сутки пневмонию выявили у 61 пациента, с выздоровлением выписали 134 человека. Темпы заболеваемости внебольничной пневмонией снизились, во многом благодаря массовой вакцинации от пневмококка.

Про дезинфекцию

За неделю в регионе обработали 63 млн кв. м улично-дорожной сети. Ежедневно было задействовано 93 единицы поливомоечной техники. Производится плановая дезинфекция более 2000 тысяч дворов и 15 тысяч подъездов. Такие данные сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев. Выслушав доклад, Радий Хабиров поручил заместителю руководителя администрации главы РБ Уралу Кильсенбаеву организовать проверку работ по дезинфекции подъездов в жилых домах, в особенности в крупных городах, таких как Уфа, Салават, Стерлитамак, обзвонив старших по подъездам.

Про гостей

В аэропорту Уфы проводятся проверки: анализы на ПЦР берут у прибывающих в Башкирию туристов из неблагополучных регионов, прежде всего, южных. Так, у прилетевших из Анапы отдыхающих взяли анализы, две трети обработали – результаты отрицательные, остальные ожидают своей очереди. Об этом доложил заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Ринат Баширов. Продолжать проверять в аэропорту туристов или нет - будет известно на заседании оперативного штаба после анализа взятых проб.

Про жатву

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уборочная кампания в Башкортостане идет высокими темпами. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства региона Рамил Нуриахметов. По состоянию на 8 августа аграрии скосили 69 процентов площадей озимых и 7 процентов яровых культур, намолотили более 670 тысяч тонн зерна, значительно опережая показатели 2019 года. Средняя урожайность по Башкортостану повысилась на 7 ц/га. Это связано с широким использованием минеральных удобрений, а также ростом площадей, засеянных элитными семенами.

Про ЕГЭ

В 2020 году по итогам Единого государственного экзамена три выпускника из 153-й школы и 83-го лицея Уфы получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Об этом доложил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Выросло и общее количество стобалльников по химии, русскому языку, информатике и физике. Их педагоги получат премии по 50 тысяч рублей. На эти цели Айбулат Хажин предложил направить средства, которые министерство сэкономило по итогам ОГЭ. Радий Хабиров поручил выплатить деньги учителям до конца августа.

45% отличников планируют поступать в вузы на территории республики. Для сравнения еще год назад обучаться на родине хотели лишь 20% .

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.