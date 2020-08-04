Жаркий день дорожника кормит

В районе приступили к ремонту улицы Энтузиастов на участке от ул. Шафиева до Р. Нуреева. На подготовительном этапе дорожные рабочие демонтируют старые бордюрные камни. Следующий шаг – фрезеровка полотна, а затем укладка асфальтового покрытия с использованием мелкозернистой смеси. Работы ведет подрядчик – ООО «Промтехснаб».

На объекте трудится бригада из девяти человек. Рядом фырчит трудяга-экскаватор, Мастер Кирилл говорит, что в бригаде - и новички, и те, кто в дорожном строительстве более десяти лет.

Кирилл, по утверждению бригадира-тезки, работник что надо, однако здесь только до осени. Он – дальнобойщик, говорит, что скучает по фуре, «баранке» и «дальним странам». Сейчас в его фирме вынужденное затишье: сотрудников распустили до лучших времен.

- Здесь что хорошо? Зарплата, аванс – вовремя. С коллегами быстро нашел общий язык. Поначалу даже спрашивал что и как, ведь здесь тоже много нюансов, не думайте, что дорожный рабочий способен только «лопатой махать», - пояснил он.

В самом деле, если у плотника главный инструмент – молоток, у столяра - рубанок, то здесь – совковая лопата. Ей удобно побольше зачерпнуть, а затем – разровнять.

Руководитель ООО «Промтехснаб» Александр Колесник заботится о быте рабочих. Установил вагончик, где можно отдохнуть и перекусить. Стоит вместительный стол и стулья, есть где помыть руки. В нынешнее время соблюдение санитарных норм особенно актуально. У каждого с собой заботливо приготовленный дома обед. Кто-то приезжает на объект на своем авто, кто-то в маршрутке. Ну а из поселка рабочих забирает специально приобретенная «Газель».

- У нас объекты по всей Уфе, - пояснил бригадир Кирилл. – Другая бригада заканчивает работу по улице Злобина, недавно завершили ремонт на ул. Ростовской.

- А здесь когда закончите ремонт?

- Многое зависит от погоды, - пояснил экскаваторщик. – Мы как хлеборобы, каждый солнечный день – на вес золота. В дождь асфальт не кладем, а к качеству внимание повышенное, работаем на совесть!

При ООО «Промтехснаб» имеется и своя лаборатория, и свой асфальтовый завод. Кроме того, что само предприятие присылает проверяющих, ежедневно наведываются и сотрудники МУБ.

Без них и представителей администрации вообще не приступают к работам. Нужно вначале разметить, насколько расширить дорогу и перенести тротуар, нужно ли будет ликвидировать деревья, где будет занижение бордюра, чтобы было удобнее мамам с коляской. Скажем, по улице Ростовской администрация распорядилась убрать тополя, так как они уже были старыми. Вообще, районный МУБ принимает активное участие в ремонте. Попросили поливомоечный «КАМаз» - сразу предоставили. А без этой машины не обойтись: если каток работает или фреза, постоянно нужна вода, опять же перед тем как асфальт стелить, нужно чисто пройтись «щетками».

Экскаватор зацепил ковшом тяжелый бетонный бордюр и перекинул его в стоящий рядом грузовик. По соседству уже несколько десятков метров подготовленной поверхности с разровненным ПГС. «Подложка» у дороги есть, поэтому необходимо только снять верхний слой и застелить двумя новыми. Асфальт привозят из Карпово на самосвалах, покрытых сверху брезентом, чтобы не остыл. Заключительный этап – установка бордюров. Привезут новые, гранитные, зальют раствором бетона из миксеров, и узкая дорога станет шире и удобнее.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

КОРЗИНКА

Общая площадь ремонтируемого участка около 10 тысяч квадратных метров.