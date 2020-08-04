Память нужна живым

Несмотря на непогоду, пятничным утром во дворе эксплуатационного локомотивного депо «Уфа» было оживленно: одни накрывали стол, другие приводили в порядок территорию, а ведущий настраивал акустику и микрофон. Здесь готовились к открытию очередного памятника на предприятии. Железнодорожники решили увековечить память тех, кто отдал жизни, защищая родину в Великой Отечественной войне.

– Решение пришло спонтанно. Как-то раз, договариваясь о встрече на субботнике, я сказала: «Вот как раз около памятника солдату и соберемся», на что кто-то из молодых переспросил: «А где у нас памятник солдату?». Так выяснилось, что более молодое поколение работников депо даже не знают, что у нас есть такой памятник. Мы решили восполнить пробел, но подумали, что скульптура должна быть более приметной и находиться на видном месте, – говорит инженер по охране окружающей среды Мария Минеева.

Ее поддержали и, создав рабочую группу, в которую вошли начальник технического отдела Владислав Тимофеев, инженеры техотдела Александр Иванов и отдела эксплуатации Гульнара Тухфатуллина, принялись за работу. Распечатав эскизы, обратились к работникам предприятия за материальной поддержкой, на что все отозвались с энтузиазмом.

– Я вырос на соседней улице от Деповской площади, на улице Демьяна Бедного. Мальчишками любили бегать к этой березовой роще. От того, что выделил немного денег, я не потерял, ведь это дань нашим предкам. Мой дед, Афанасий Тереньтев, и два его брата погибли на войне, пусть это будет в память о них, – говорит машинист ЭЛД Сергей Савельев.

Семья у Сергея железнодорожная – и мама, и отец трудятся на этом же предприятии, и таких семей среди тех, кто внес свою лепту в это дело, немало.

Когда собрали часть денег, обратились к известному уфимскому скульптору Халиту Галиуллину, с которым у них уже был опыт работы.

Прошло всего полгода, и вот накануне Дня железнодорожников четырехметровую бронзовую скульптуру уже поставили на пьедестал. Это был солдат, преклоняющий колено в память о тех, кто не вернулся с фронта.

– Из депо на Великую Отечественную ушли более 800 человек, 32 из них не вернулись, – говорит начальник ЭЛД «Уфа» Куйбышевской дирекции тяги Александр Жуков. – И место выбрано не случайно – здесь хороший обзор, и памятник будет видно всем, ведь это своего рода врата в депо для всех проезжающих железнодорожных составов, а их ни много ни мало около 75 в день!

К тому же, это единственный зеленый уголок на территории железнодорожного предприятия, где после обеда любят посидеть на лавочке сотрудники.

Весной, чтобы подготовить территорию, были высажены сосны и установлена беседка. В будущем планируется украсить аллею рябиновыми кустами с ярко-красными плодами. Также в планах инициативной группы установить освещение, чтобы пассажиры и сотрудники видели скульптуру издалека.

В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие персонал предприятия, ветераны железнодорожной отрасли и сотрудники администрации района.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.