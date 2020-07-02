Пожар в саду

Вчера в садовом товариществе «Дружба» произошел несчастный случай – загорелся двухэтажный дом. Хозяйка дома в это время находилась на улице, разговаривала по телефону, и поэтому обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причина случившегося – оставленный без внимания кипятильник.

– Работаем по графику, беседуем с жильцами, рассказываем об особенностях, о нюансах. Проходить в дом, конечно, нельзя, но, если жители обращаются с вопросами, с соблюдением всех защитных мер, консультируем, – говорит начальник отдела профилактики пожаров МБУ УПО г. Уфы Гульфия Мутагарова.

Вместе с ней и с ведущим инженером отдела Дамиром Галимовым направляемся к Минеевскому оврагу, где большое скопление садов. Останавливаемся у въезда в «Родничок». Первого жителя застаем только на участке № 22, но хозяин настроен пессимистично, прослушав наставления лишь пробурчал: «Толку от ваших бесед, дом-то в соседних садах сгорел…»

– Случай единичный, в основном нас знают в лицо и всегда прислушиваются. В садовых товариществах люди все же более внимательны к нашим визитам, нежели в частном секторе, ведь здесь все хозяйство зависит от электричества, напряжение большое, – объясняет Дамир Венерович.

А кто-то в целях экономии устанавливает летнюю кухню, как, например, собственники участка № 46 Гнедковы. Они недавно установили печку и сейчас консультируются со специалистами, все ли требования безопасности выполнены. На месте видим: печь стоит на несгораемом основании, нависающих горючих предметов нет, но рядом растет яблоня, несколько веток которой желательно спилить.

– Ну и самое главное, пока не потушили костер, ни на секунду нельзя отходить. Бдительность – гарантия пожарной безопасности! – замечают огнеборцы напоследок.

Далее выезжаем в СНТ «Дружба», где как раз случилось возгорание. Два сада расположены рядом, а между ними одна большая емкость для воды. По нормам, если общее количество участков не более трехсот, достаточно и объема в 25 м³. Председатели непременно должны следить за соблюдением чистоты подъездных путей с обеих сторон.

– Случайно повернулась в их сторону, а там – дом горит! Кричу хозяйке, хватаюсь за ведра набирать воду. Бегу, а пройти не могу – тропинка заросла, так как владелец участка, расположенного между нами, не содержит ее в надлежащем состоянии, – рассказывает очевидица пожара Ольга Романова.

По требованиям, между участками должно быть не менее 60 сантиметров, у каждого садовода – бочки с водой, но еще лучше иметь в наличии огнетушители.

Погорелице – Лене Назаровой 86 лет, живет на улице Менделеева, сюда приезжает на лето собрать ягод, отдохнуть от города. В тот момент, когда она готовила чай, позвонила знакомая, с которой долгое время не виделась, ну и женщины заболтались.

– Страшно было не за свой дом, а за соседей, поэтому, когда пришли огнеборцы, сразу сказала, чтобы спасали их, – рассказывает Лена Гималетдиновна.

Спасатели прибыли за считаные минуты, но второй этаж дома успел сгореть, а от первого остались только кирпичные стены. Но женщина не упала духом; когда мы к ней пришли, выносила из дома сгоревшую мебель.

– Больно было смотреть, как на глазах превращается в пепел то, что строилось годами. Успокоилась только тогда, когда приехал сын и сказал, что все восстановит, – говорит она.

С тяжелыми мыслями от увиденного мы продолжаем наш рейд. В двух СНТ удалось посетить два десятка участков: если одни живут постоянно, другие приезжают только по пятницам. Именно выходные – самые пожароопасные дни, особенно когда стоит жаркая погода, как вчера и сегодня. Практически на каждом участке топят баню, разводят костры, жарят шашлыки, а недобросовестные жгут мусор, сухостой, хотя это запрещено. В таких случаях составляется административный протокол, который потом рассматривается комиссией.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.