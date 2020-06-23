Амфитеатр с видом на Белую

На набережной реки Белой еще идут строительные работы, а уфимцы уже облюбовали для своего отдыха новые прогулочные зоны с широкими тротуарами, амфитеатром, беговыми и велодорожками.

На участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста появились новые объекты: удобные скамьи, павильоны, амфитеатр, а также стационарные посты полиции и медиков. Рабочие укладывают плиты в оставшиеся проемы на подъездных дорогах и тротуарах, другие монтируют уличное оборудование: камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и номеров автомобилей.

- Сегодня ведутся работы по обустройству новой канализации и системы комплексной безопасности, которая охватит всю территорию набережной. Техническое задание для проектирования составлялось с учетом мнений МВД, ФСБ, РосГвардии, МЧС и других городских и республиканских служб, - отметил директор Башкирского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» ПАО «РусГидро» Арсений Муртазин.

Как и любой социальный объект, набережная обзаведется необходимыми инженерными коммуникациями. Работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе пожарного водопровода уже завершаются.

- Как видите, все сети проложены, сейчас мы ведем их опрессовку и промывку, - объясняет бригадир Гали Ревзин. - Также ведется строительство третьего стационарного туалета. Для удобства жителей в районе амфитеатра открыты еще два, которые функционируют круглосуточно.

Реконструкция набережной протяженностью почти 5 км ведется с 2014 года и включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги от памятника Салавату Юлаеву до Железнодорожного моста, а также благоустройство территории.

В рамках реализации четырех этапов здесь созданы условия для комфортного отдыха горожан и гостей столицы. Так, появились прогулочные зоны, амфитеатр, велодорожки. Также установлены современные, удобные скамейки, «пляжные лежаки», выполнен ландшафтный дизайн.

Параллельно шло и благоустройство территории, в ходе которого в соответствии с архитектурной концепцией построен новый сквер. На отдельных участках набережной посажены виноград, деревья-крупномеры, в том числе деревья в кадках. В этом году пространство облагородили однолетними цветами - бархатцами в количестве 20000 штук.

В районе остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» продолжается строительство нового подземного перехода. Оно было начато в прошлом и завершится в конце текущего года. Протяженность объекта составляет 110 метров, ширина - 5 метров, высота - 2,33 метра. Переход будет иметь три входные группы, две из них с павильонами.

- На объекте задействованы бетононасос, 6 миксеров, а также порядка 12 человек в одну смену, - отметил начальник участка Алексей Федотов. - Сам подземный пешеходный переход состоит из семи блоков. В частности, сегодня работы ведутся на седьмом блоке - это выход на «Монумент Дружбы». Там строители производят монолитные работы.

В период производства до 30 августа временно закрыт проезд по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции. Движение транспорта также осуществляется по четырем полосам улицы Сочинской вдоль Набережной реки Белой с разделением движения автотранспорта по двум полосам проезжей части в двух направлениях.

- Территория набережной открыта для посещения. Уфимцы и гости города могут по достоинству оценить появившиеся прогулочные зоны, - сказал Арсений Муртазин. - Советую прогуляться вечером, когда включается подсветка оригинальных столбов освещения, скамеек и других арт-объектов.

Зиля БАДРИЕВА.