Закружили по часам

В первый день лета снова забили городские фонтаны. Одними из первых хрустальный наряд обрели «Семь девушек» в Театральном сквере.

Ровно в 10.00 здесь взмыли ввысь тонкие струи воды и зазвучали звуки курая.

- К расконсервации мы приступили еще в начале апреля и к 1 мая были готовы включить все наши объекты, но по понятным причинам пришлось это отложить, - говорит начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МБУ «Горзеленхоз» Максим Щербаков.

До запуска мы спустились в недра фонтана. В двухстах метрах от него на территории сквера расположена небольшая будка. Под ней-то - на глубине более пяти метров - находится «сердце» «Семи девушек» в виде четырех насосных агрегатов, от которых ответвляются сосуды-водопроводы. Здесь начинается система циркуляции воды.

- Эти насосы отвечают за напор, с которым вода исходит из форсунок, и определяют силу, высоту, направление струи. А за «культурную программу» - танец струй, мелодию, подсветку - отвечает специальный агрегат, спрятанный внутри вот этого шкафа, - открывает нам секреты инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратов Юрий Шварев.

На табло он выставляет интервал с 10.00 до 24.00 - это время работы фонтана. На втором экране указано время, когда включается музыкальное сопровождение: 13.00, 19.00, 21.00, 23.00. После включения в течение часа можно насладиться мелодиями музыкальных произведений по башкирской легенде «Семь девушек», эпосу «Урал батыр», просто игрой курая и горловым пением...

Даже если инженер не окажется в нужное время за пультом управления, все будет работать, потому что запрограммировано на неделю вперед. Например, ровно в 20.00 включится подсветка, а ровно в полночь работа фонтана прекратится.

Если рабочее место Юрия за компьютером, то в руках его коллеги - сачок. С его помощью он охотится не на бабочек, а... на мусор из фонтана. Несколько раз в день он обходит чашу и вылавливает оттуда все, чему там не место.

- Фантики, тополиные семечки, листья, дорожная пыль, оседающая на бортах... Если вовремя не убирать все это, забьются форсунки и произойдет сбой в системе, - говорит механик Дмитрий Полуночный.

Также в его обязанности входит контроль за уровнем воды: если он станет ниже латунной части форсунок, необходимо чашу наполнить, иначе не миновать неполадок.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Всего на обслуживании МУБ «Горзеленхоз» 21 объект. Среди них такие крупнейшие фонтаны города, как «Часы» на площади Ленина, фонтан на площади Салавата Юлаева, в парке имени Ленина и другие. Одним из сложных по уходу считается фонтан на озере Солдатском в парке Якутова. Все потому, что форсунки расположены под водами озера и часто забиваются илом.