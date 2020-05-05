С «Уфой» в каждый дом

Депутат городского Совета Уфы Руслан Зинатуллин и коллектив редакции журнала «Уфа» организовали совместную благотворительную акцию.

- Мы так же, как и ранее, закупаем для одиноких и пожилых людей продукты и средства первой необходимости на каждый день и развозим все это по домам. В этот раз к нам присоединились адвокаты Диана Мияссарова и Екатерина Кульбаева, а редакция журнала «Уфа» предоставила бесплатно свежий номер, который мы положили в каждый пакет, - рассказал Зинатуллин.

В добрых делах народному избраннику все также помогают волонтеры благотворительного фонда «Сердца Башкортостана» .

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- Творить добро - норма жизни. У многих есть возможности помогать, но они не знают как это сделать. Мы объединяемся и наша сила растет, - добавил депутат.

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Агния АСТАФЬЕВА.