Для здорового роста - каши и соки

Во время дистанционного обучения школьникам, имеющим право на бесплатное питание, выдают продуктовые наборы. В районе таких получателей - 1744.

Школа №110 - самая большая по количеству учеников и, соответственно, по численности льготников. Право на горячие обеды за счет государства здесь имеют около 170 мальчиков и девочек. Как рассказала исполняющая обязанности директора Оксана Ярукова, из малообеспеченных многодетных семей - 84 ребенка, из малоимущих с опекаемыми детьми - 46, детей с ограниченными возможностями здоровья - 31 и инвалидов - 5.

- Два наших старших ребенка учатся в школе. Новость о том, что мы получим на них сухие пайки, для нас была неожиданной, но приятной. Поскольку продовольственные запасы закончились, они оказались очень кстати. Когда пришло сообщение, я как раз собиралась в магазин, - поделилась радостью мама школьников Наталья.

Комплекты сформированы из расчета на пять дней. В них включены 13 наименований продуктов. Для детей из многодетных малообеспеченных семей, питавшихся на 45 рублей в день, недельная стоимость составляет 225 рублей, а для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, получавших питание на 100 рублей, - соответственно 500.

Наборы выдает сотрудник, ответственный за питание, под расписку.

Рустам Султанов - многодетный отец. Его дети 7, 9 и 13 лет – две дочери и сын - учатся в 115-й гимназии.

- В пакете - все самое основное. Это существенная помощь семье. Дети, конечно же, больше обрадовались сладостям, - говорит он.

У Раушана Гайнанова ребенок получает в школе и завтрак, и обед, поэтому и набор ему выдали на большую сумму.

- Получил по две упаковки крупы, макарон, сгущенки,

подсолнечного масла, соки, шоколадки. Через неделю приду еще, - рассказал Раушан.

- Пакеты Комбинат школьного питания нам доставляет уже готовые, промаркированные для всех категорий и возрастных групп получателей. Информацию по времени, когда лучше подойти, родителям сообщаем через классных руководителей. Таким образом удается избежать массового скопления получателей. Меры безопасности соблюдаем, средства индивидуальной защиты - маски, перчатки - имеются, - пояснила ответственная за питание в гимназии №115 Марьям Шакурова.

- Родители должны понимать, что сухие пайки - не праздничные наборы. Они не скоропортящиеся. В них включены продукты, рекомендованные для школьного диетического питания согласно утвержденному меню. Такие, как бакалейные товары, кондитерские изделия, чай, какао. В каждый набор в среднем включено от 6 до 7 наименований, которые еженедельно меняются, - дала разъяснения директор гимназии №115 Надежда Зайченко.

Мария НИКОЛАЕВА.