Мост подкидывает задачи??

Над нами поток машин, а здесь внизу, под бельскими мостами - строительный бум. Гиганты, соединившие берега, молчаливо наблюдают за рождением своего собрата. Символический камень в честь начала строительства нового моста заложен прошлым летом, а уже сейчас все готовится для того, чтобы начать сбор пролета.

Когда мы были здесь в ноябре, только шла работа по возведению шести опор из семи. Седьмой не было еще и в помине, так как предстоял перенос инженерных коммуникаций на правом берегу, вблизи дорожной развязки на улице Заки Валиди. А сейчас уже есть практически стопроцентная готовность всех опор. За первой на левом берегу гигантский экскаватор готовит площадку для сооружения стапеля. Именно здесь будет происходить сбор металлической конструкции пролета. Как только готовый фрагмент дотянется до второй опоры, оттуда его домкратом выдвинут вперед. Снова сборка – снова надвижка. И так до самого правого берега. Когда строили Затонский мост, крылья пролета выдвигались с противоположных берегов навстречу друг другу. В данном случае такая технология невозможна, так как на правом берегу негде соорудить стапель для укрупненной сборки металлоконструкций.

- В следующем году должна произойти окончательная надвижка и сборка пролетного строения. Затем останутся подготовительные работы, чтобы к концу 2021 года объект сдать в эксплуатацию, - рассказал заместитель генерального директора АО «Уралмостострой» по Республике Башкортостан Василий Чекуров.

Сюда специально пригнали гусеничный кран SANY грузоподъемностью до 260 тонн. Его приобретение позволило принципиально изменить схему сборки пролета.

- В России такие машины мало у кого есть. А в республике мы его используем впервые. Изначально планировалось, что с помощью козлового крана будет собрана только коробка пролета, а после надвижки последует монтаж консольных частей. Теперь же она будет производиться по технологии полного сечения, что, возможно, сократит сроки сооружения пролета в целом, - пояснил Василий Андреевич.

Сейчас на стройке в две смены работают двести человек не только из уфимского Мостоотряда №30, но и их коллеги из Челябинска и Перми. Строители говорят, что уникальность объекта в том, что он встраивается между двумя существующими. Что, впрочем, вносит и определенные неудобства.

- Любой металлический мост особенный. Между опорами очень длинный пролет. Сложное и интересное строительство, - увлеченно рассказывает строитель Рамиль Худлеев. - Не сказать, что мы применяем новые технологии, но каждый день подкидывает новые задачи. Когда шло бурение, натыкались на материал, захороненный после строительства старого моста в 1956 году. В то время остатки не сдавались, и металлические, и бетонные части оставляли тут же. Это теперь у нас все под учет.

В Уфу он приехал на вахту из Саратова. Его отец тоже был строителем. Молодой человек решил пойти по стопам родителя и теперь по праву гордится своей профессией. Для него это десятый крупный объект.

Недавно строителям пришлось решать еще одну задачку. Неожиданно начал подниматься уровень воды в реке, что ожидалось только в апреле. Одну опору затопило. Пришлось применять срочные меры для ее «спасения». Наибольшее опасение вызывала пятая, русловая опора, более подверженная натиску воды во время предстоящего половодья. В ближайшее время предстоит ее забетонировать, что позволит продолжить строительство, невзирая на высокий уровень воды.

В целом опоры строящегося моста конструктивно отличаются от его «соседей». Из-за стесненности они сооружались с применением глиноземного раствора, чтобы не повредить фундамент существующих опор. Но новые рассчитаны на большую нагрузку, исходя из расчетов транспортного потока и с перспективой на его увеличение.

Только представьте себе: общая масса сооружения достигнет 6800 тонн. Основным поставщиком конструкций является зарекомендовавший себя завод «Курганстальмост». На объекте предусмотрены пятиполосное движение и консольная часть для пешеходов. На данный момент он выполнен на 40 процентов.

Альбина Зубарева.

Фото Риты Ишниязовой.